Απίθανο κι όμως ισπανικό! Με την κατάκτηση του Europa League από τη Σεβίλλη οι ισπανικές ομάδες έφτασαν τις 22 σερί κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπαίων.

Είναι από τα φοβερά ποδοσφαιρικά πεπραγμένα! Μετά και την κατάκτηση του Europa από τη Σεβίλλη οι ισπανικές ομάδες έχουν πλέον 22 διαδοχικούς νικηφόρους τελικύς σε Champions League και Europa! Η τελευταία ομάδα που δεν ήταν από την Ισπανία και νίκησε ισπανικό σύλλογο σε ευρωπαϊκό τελικό ήταν η Μπάγερν Μονάχου με τη Βαλένθια το 2001. Ειδικότερα, 18 φορές έχουν νικήσει ομάδες από άλλες χώρες, ενώ άλλες τέσσερις φορές υπήρξε ισπανικός εμφύλιος.

One of the most remarkable facts in football.



Spanish teams have now won 22 consecutive UCL/UEL finals in which they participated in.



Last non-Spanish team to beat a Spanish team in a UCL/UEL final was Bayern München vs Valencia in 2001.



Incredible.#UELfinal #SEVROM pic.twitter.com/BwxfoPg5g5