Ο Χρήστος Καρυπίδης ολοκλήρωσε με επιτυχία το διετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα UEFA MIP και απόψε το βράδυ θα παρακολουθήσει τον τελικό του Europa League, Σεβίλλη – Ρόμα, στη Βουδαπέστη

Ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης, βρίσκεται στην Ουγγαρία παρακολουθώντας το τελευταίο μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος της UEFA με πρώην ποδοσφαιριστές που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στον χώρο.

Συγκεκριμένα ο διευθυντής του βρίσκεται στη Βουδαπέστη όπου ολοκληρώθηκε το διετές πρόγραμμα UEFA MIP (UEFA Executive Master for International Players).

Το UEFA MIP είναι ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα για πρώην διεθνείς παίκτες με βασικές επαγγελματικές δεξιότητες για να επιτύχουν τη φιλοδοξία τους για επιτυχημένη μετάβαση σε μια δεύτερη καριέρα σε ποδοσφαιρικά κλαμπ.

🧑‍🎓 The UEFA Academy’s Master for International Players (UEFA MIP) provides the perfect stepping stone from the pitch into football administration.



As the fourth edition of the course kicks off at UEFA HQ this week, we spoke to one man who knows it well...#UEFAacademy pic.twitter.com/UaU6TTkbfn