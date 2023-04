Σουρεάλ σκηνικά στην αναμέτρηση Γιουβέντους - Σπόρτινγκ, με τον Αλέγκρι να χάνει την ψυχραιμία του με τον Παρέδες που δεν μπορούσε να μπει στο ματς επειδή είχε δώσει τη φανέλα του σε οπαδό...

Έξαλλος έγινε ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι με τον Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος καθυστέρησε να περάσει ως αλλαγή στον αγώνα της Γιουβέντους κόντρα στη Σπόρτινγκ για τον πιο ανήκουστο λόγο!

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο Ιταλός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου, ο Αργεντινός μέσος είχε δώσει ήδη τη φανέλα του σε έναν οπαδό νομίζοντας ότι δεν θα παίξει στο ματς, με αποτέλεσμα να τρέξει πίσω στα αποδυτήρια για να βρει μια νέα εμφάνιση.

Η αντίδραση του Αλέγκρι εκείνη την ώρα τα... λέει όλα από μόνη της, με τον τεχνικό της Γιουβέντους να ξεσπά και να ωρύεται με την σπασμωδική κίνηση του ποδοσφαιριστή του.

«Εκείνη την ώρα ο Παρέδες είχε δώσει τη φανέλα του νομίζοντας ότι δεν θα μπει στο ματς» παραδέχθηκε ο προπονητής της Γιουβέντους, βγάζοντας στη... σέντρα τον Αργεντινό που σε κάθε περίπτωση δύσκολα θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο Τορίνο.

#Allegri non ha preso benissimo che #Paredes, al momento del cambio, si sia fatto trovare senza la maglia appena regalata a un tifoso pensando di non essere più inserito.



Per quanto mi riguarda ha reagito pure bene... pic.twitter.com/voWItjNGTE