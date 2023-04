Ο τραυματισμός του Μάρκους Ράσφορντ στους προσαγωγούς τον θέτει νοκ-άουτ από τον πρώτο αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Σεβίλλη για το Europa League και πιθανότατα και για τη ρεβάνς.

Οι φόβοι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα επιβεβαιώθηκαν για τον Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος αναμένεται να χάσει τα προσεχή παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχής γενομένης από τον πρώτο προημιτελικό του Europa League κόντρα στη Σεβίλλη (13/4, 22:00).

Οι Κόκκινοι Διάβολοι ενημέρωσαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους ότι ο Άγγλος στράικερ θα μείνει εκτός δράσης για μερικά παιχνίδια, δίχως να αποσαφηνίζουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του αλλά διαβεβαιώνοντας πως θα είναι ετοιμοπόλεμος για την τελική ευθεία της σεζόν.

Αυτό βέβαια σημαίνει πως η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ πιθανόν να κληθεί να περάσει το εμπόδιο των Ανδαλουσιανών χωρίς να υπολογίζει στον Ράσφορντ ούτε στη ρεβάνς του «Ολντ Τράφορντ», που είναι προγραμματισμένη για τις 20 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσφορντ αποχώρησε με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς από το παιχνίδι της Γιουνάιτεντ κόντρα στην Έβερτον το περασμένο Σάββατο.

ℹ️ News on the fitness of @MarcusRashford.#MUFC