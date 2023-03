Απίστευτο σκηνικό στο «Έμιρεϊτς», με τη δυνατή βροχή να διαπερνά την... τρύπια οροφή του υπερσύγχρονου σταδίου και να καταβρέχει ορισμένους οπαδούς των Κανονιέρηδων στο παιχνίδι κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σίγουρα ο πικρός και πρόωρος αποκλεισμός της Άρσεναλ από το Europa League στην αγχωτική διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα ήταν αρκετός για να χαλάσει το βράδυ όσων φίλων των Κανονιέρηδων βρέθηκαν στο «σπίτι» της αγαπημένης τους ομάδας για τη δουν από κοντά. Κι όμως, για μια μερίδα εξ αυτών το κακό δεν σταμάτησε εκεί.

The Emirates roof is leaking in multiple places [🎥 @Mockneyrebel ] pic.twitter.com/VhLZaEnBw0

Κι αυτό γιατί, σε δύο σημεία του «Έμιρεϊτς», ενός εκ των πιο σύγχρονων σταδίων του κόσμου, υπήρξαν και τρύπες και παρατηρήθηκε τεράστια διαρροή νερού, η οποία τους έκανε... μούσκεμα αφού η λονδρέζικη βροχή ήταν, ως συνήθως, ιδιαίτερα δυνατή. Μάλιστα, μερικοί οπαδοί της Άρσεναλ, για να σώσουν κάπως την κατάσταση αναγκάστηκαν να φύγουν από τις θέσεις τους!

Emirates roof leaking so badly on two sections of fans that they’ve all had to move. pic.twitter.com/Uj1S7nrpG9