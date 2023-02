Ένας φοβερός μικρός φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν δίστασε να τα... βάλει, με τη φωνή του, με εκατοντάδες φίλους της Μπαρτσελόνα πριν το παιχνίδι μεταξύ των δύο για το Europa League.

Απίστευτο σκηνικό στην Αγγλία, εκεί που ένας μπόμπιρας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με υψωμένες τις γροθιές του και στεντόρεια, για τα δεδομένα του πάντα, φωνή τόλμησε να τεθεί «αντιμέτωπος» με μεγάλη μερίδα φίλων της Μπαρτσελόνα, σε μια άτυπη «μάχη» τραγουδιού, πριν τη μεγάλη αναμέτρηση για το Europa League.

Στο τέλος της ημέρας, ο μικρός φίλος των Κόκκινων Διαβόλων ήταν αυτός που πανηγύρισε, αφού η ομάδα του μπόρεσε να επικρατήσει των Μπλαουγκράνα με 2-1 και να πάρει την πρόκριση στους «8».

Video of the Day: This young Manchester United lad takes on hundreds of Barcelona fans 😍💪



(via IG/eatmcr) pic.twitter.com/nUw1q6nvrH