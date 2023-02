Απίθανα πράγματα στο Philips Stadion, όπου οπαδός της PSV επιτέθηκε στον γκολκίπερ, Ντμίτροβιτς, όμως ο Σέρβος τον... ξάπλωσε στο έδαφος.

«Τρελό» σκηνικό στο Philips Stadion, δευτερόλεπτα αμέσως μετά την πρόκριση της Σεβίλλης στους «16» του Εuropa League. Oπαδός της PSV έκανε ντου στο γήπεδο με σκοπό να επιτεθεί στον γκολκίπερ, Μάρκο Ντμίτροβιτς. Ωστόσο, ο Σέρβος τερματοφύλακας της Σεβίλλης τον... ξάπλωσε στο έδαφος και ο Ολλανδός... σώθηκε από τους σεκιούριτι. Το σίγουρο είναι πως θα απασχολήσει σοβαρά την UEFA το συγκεκριμένο γεγονός.

A PSV fan invaded the pitch and tried to attack Sevilla goalkeeper Marko Dmitrović during the final minutes of their Europa League match.



Dmitrović sent him to the ground and held him down until police arrived. pic.twitter.com/cPfivgVWf9