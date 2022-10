Ο Τάσος Μπακασέτας είναι από τους πιο απειλητικούς παίκτες της διοργάνωσης στο Europa League, με την πρώτη δεκάδα της λίστας της Opta να κατακλύζεται από παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος σε αντίστοιχη μέτρηση που έκανε η Opta πριν λίγες μέρες στο τουρκικό πρωτάθλημα ήταν ξανά στην τέταρτη θέση, όπως και στο Europa League. Το βράδυ της Πέμπτης (27/10) σκόραρε πάλι, αυτή τη φορά με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα ισοφαρίζοντας σε 1-1 προσωρινά για την Τραμπζονσπόρ, αν και τελικά η ομάδα του έχασε με 2-1 κι έμεινε στην τρίτη θέση του ομίλου, διεκδικώντας όμως ακόμα την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Τάσος Μπακασέτας μετά και το χθεσινό παιχνίδι έφτασε τις 36 συμμετοχές σε επιθετικές ακολουθίες της ομάδας του (ήτοι 7,2 ανά παιχνίδι) έχοντας 16 φορές συμμετέχει στο build up το οποίο κατέληξε σε σουτ, δημιουργήσει 12 τελικές, αλλά και κάνει 8 σουτ.

Τις τρεις θέσεις του... βάθρου καταλαμβάνουν τρεις παίκτες της «απαστράπτουσας», για την διοργάνωση αυτή, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Μπρούνο Φερνάντες να είναι πρώτος με 50, τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεύτερο με 42 και τον Κασεμίρο τρίτο με 39. Η λίστα περιλαμβάνει μάλιστα ακόμη τέσσερις παίκτες των «κόκκινων διαβόλων» με τον κεντρικό αμυντικό Λισάντρο Μαρτίνες να είναι 6ος με 33 και τους Ταϊρέλ Μαλάσια, Κρίστιαν Έρικσεν και Μάρκους Ράσφορντ 8ο, 9ο και 10ο αντίστοιχα με 32.

Την πρώτη δεκάδα των πιο δημιουργικών παικτών της διοργάνωσης συμπληρώνουν οι Ζουμπίρ και Κάντι της Καραμπάγκ, που συνάντησε δις απέναντί του ο Ολυμπιακός, με τον πρώτο να είναι 5ος με 35 και τον δεύτερο 7ο με 32.

