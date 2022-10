Οι οπαδοί της PSV προκάλεσαν χάος στο «Emirates», ξηλώνοντας και πετώντας καθίσματα και φωτοβολίδες στους οπαδούς της Άρσεναλ, μετά το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το Europa League.

Η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 επί της Αϊντχόφεν χάρις σε γκολ του Γκράνιτ Τζάκα και σφράγισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Η όγδοη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα σε όλες τις διοργανώσεις επισκιάστηκε από τα επεισόδια στην κερκίδα και τα αντικείμενα που αντάλλαξαν οι φιλοξενούμενοι με τους γηπεδούχους οπαδούς.

Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν οι οπαδοί της PSV εκτόξευσαν μια φωτοβολίδα προς τους οπαδούς των γηπεδούχων λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα. Η UEFA θα διερευνήσει το περιστατικό και μπορεί να τιμωρήσει την πλευρά του Ρουντ Φαν Νιστερόι με πρόστιμο για τις πράξεις των υποστηρικτών της.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

PSV fans throw flare at Arsenal supporters and rip up seats in the away section. pic.twitter.com/bdmJVg10fy