Δίχως... φρένα δείχνει η Φράιμπουργκ στους ομίλους του Europa League καθώς έχει κάνει τον δεύτερο καλύτερο απολογισμό στην ιστορία των γερμανικών ομάδων στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η νίκη της Φράιμπουργκ στην έδρα της Ναντ με 4-0 για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Καραμπάγκ με τον Ολυμπιακό (0-0), έφερε τον γερμανικό σύλλογο και μαθηματικά στους «16» της διοργάνωσης (ότι και να γίνει θα τερματίσει 1η).

12 - Freiburg's 12 points and +10 goal difference after four games is the second-best record for a German team in Europa League history - only TSG Hoffenheim have ever made a better start (2020-21 with 12 points and +12 goals). Unstoppable. pic.twitter.com/WSV3RQiCcE