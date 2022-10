Φράνσις Ουζόχο: Το όνειρο που «έγινε πραγματικότητα» μέσα στο... σπίτι του Κριστιάνο (vids)

Το πρόσωπο της βραδιάς στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Ομόνοια ήταν αναμφίβολα ο Φράνσις Ουζόχο και όλη η Ευρώπη τον αποθεώνει.

Τι και αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη; Το βράδυ της Πέμπτης (13/10) ανήκει δικαιωματικά στον Φράνσις Ουζόχο, ο οποίος έκανε συνολικά 11 (!) αποκρούσεις και προσπάθησε με κάθε δυνατό τρόπο να κρατήσει ακέραιο τον βαθμό της ισοπαλίας με την Ομόνοια.

Στο τελευταίο σφύριγμα της λήξης το σκορ έδειχνε 1-0 για τον αγγλικό σύλλογο όμως αυτό δεν αναιρούσε την απίστευτη εμφάνιση που είχε κάνει ο Νιγηριανός πορτιέρε που αποθεώθηκε από όλους σε Κύπρο, Αγγλία και Ευρώπη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε αυτό μέσω των προσωπικών του social media, γράφοντας «Σήμερα (σ.σ χθες) το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Old trafford, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την βραδιά» ενώ παρόμοιες ήταν και οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, αναφέροντας μεταξύ άλλων και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με την οποίο είχαν ένα όμορφο στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Today my dream came through 🙏🏽

Old traford I will never forget tonight ❤️

GGMU ❤️

IN CHRIST ALONE 🙏🏽@ManUtd pic.twitter.com/P3BTuFi209 October 13, 2022

Πιο αναλυτικά είπε: «Νιώθω χαρούμενος για την εμφάνισή μας, τα δώσαμε όλα στο γήπεδο, ήταν μια καλή εμφάνιση από όλους. Δεν μας συμβαίνει κάθε μέρα να ερχόμαστε εδώ και να παίρνουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα!

Είμαι πολύ χαρούμενος και για την προσωπική μου απόδοση, είμαι χαρούμενος που ο προπονητής με εμπιστεύθηκε. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην καριέρα μου. Ήταν το παιχνίδι στο οποίο είχα τις περισσότερες επεμβάσεις. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός, μας έσπρωξε σε όλο το παιχνίδι. Ήταν καταπληκτικό να βλέπεις εδώ τόσο κόσμο από την Κύπρο.

Αφιερώνω το παιχνίδι στον Φαμπιάνο. Ξέρουμε ότι είναι η πρώτη επιλογή, δυστυχώς τραυματίστηκε και του αφιερώνω αυτή την εμφάνιση.»

What an outstanding performance from Omonia goalkeeper Francis Uzoho. Super Eagles to the world 🤩👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/PzxBTI2mfH October 13, 2022

Από εκεί και πέρα, ο Νιγηριανός υμνήθηκε από τα ΜΜΕ του εξωτερικού αλλά και από τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια της Ομόνοια μετά το ματς για να μιλήσει μαζί του όπως και ο Ντε Χέα.

This photo of boyhood Man United fan Francis Uzoho meeting his goalkeeping idol David de Gea is magic ❤️ pic.twitter.com/aLzgkT7Jj6 — ESPN UK (@ESPNUK) October 14, 2022

Την ίδια στιγμή, οι «κόκκινοι διάβολοι» έδωσαν το δικό τους respect μέσω των προσωπικών τους social media για τις αποκρούσεις του νεαρού τερματοφύλακα, αναφέροντας: «Αναγνωρίζουμε την εξαιρετική εμφάνιση του Ουζόχο».

Τέλος, εγκωμιαστικά σχόλια έκανε η «The Sun» τονίζοντας πως: «Ο Ουζόχο άξιζε περισσότερα. Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας, Φράνσις Ουζόχο, έκανε απόψε μια εμφάνιση που άξιζε και τους τρεις βαθμούς. Αψήφησε τα αστέρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξανά και ξανά. Φαινόταν στις καθυστερήσεις πως ο Ουζόχο είχε κερδίσει ο ίδιος έναν βαθμό για την ομάδα του, με όλες τις αποκρούσεις που έκανε. Μπορούσες να δεις την απογοήτευση στον τερματοφύλακα, όταν ο ΜακΤόμινεϊ έβαλε τελικά τη μπάλα στα δίχτυα»

Francis Uzoho made 11 saves and only conceded in the 93rd minute in their 1-0 loss against Manchester United.



Incredible performance 👏 pic.twitter.com/kH4s7PDW5o — B/R Football (@brfootball) October 13, 2022