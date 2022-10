Μία... μπάλα είδε να έρχεται από το πουθενά ένας οπαδός που βρισκόταν στις σουίτες και έβλεπε το Μπόντο Γκλίμτ-Άρσεναλ.

Ένα τρομερό σκηνικό συνέβη στο Μπόντο Γκλιμτ-Άρσεναλ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, με πρωταγωνιστή τον Μπουκάγιο Σάκα.

Σε μία φάση, ο νεαρός εξτρέμ έκανε ένα δυνατό σουτ το οποίο ήταν αρκετά άστοχο, με αποτέλεσμα η μπάλα να μην βγει απλώς άουτ αλλά να καταλήξει στις εξέδρες και πιο συγκεκριμένα, στις σουίτες.

Εκεί, καθόταν ένας οπαδός που έβλεπε το ματς στο παράθυρο και ξαφνικά είδε την μπάλα να έρχεται κατά πάνω του αλλά χωρίς να τον πετύχει. Αν μη τι άλλο, μία στιγμή που δεν θα ξεχάσει εύκολα.

Bukayo Saka’s shot heading towards a man just chilling in his flat…



Only the Europa League😂 pic.twitter.com/7HJF9bUcKP