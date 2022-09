Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε τον πιτσιρίκο που έτρεξε να τον αγκαλιάσει καθώς η Γιουνάιτεντ αναχωρούσε για το γήπεδο της Σερίφ και τον ανέβασε για λίγο μαζί του στο πούλμαν για να γνωρίσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές!

Ο CR7 φυσικά έγινε... μαγνήτης για τους Μολδαβούς οπαδούς που ασφαλώς δεν έχουν την δυνατότητα να τον βλέπουν συχνά στα μέρη τους.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εισέπραξε τον θαυμασμό και την αγάπη του κόσμου κατεβαίνοντας από το ξενοδοχείο ώστε ν' αναχωρήσει η αποστολή της Γιουνάιτεντ για το ματς με την Σερίφ Τιρασπόλ, με έναν μικρούλη να του κάνει... ντου!

Ο πιτσιρίκος κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή της ασφάλειας και πήγε ν' αγκαλιάσει τον Κριστιάνο, ο οποίος μάλιστα τον ανέβασε για λίγο στο πούλμαν ώστε να γνωρίσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές!

Cristiano Ronaldo hugs a little boy and takes him into the Manchester United team bus to meet the other players.



What a man. ❤pic.twitter.com/VHj55g8bXG