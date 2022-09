Το έκανε ξανά όπως το είχε συνηθίσει όταν ήταν μέλος της Σίτι. Με τη φανέλα της Σοσιεδάδ, ο Νταβίντ Σίλβα έφυγε ξανά νικητής από το «Ολντ Τράφορντ». Και από το 2011 κανείς άλλος δεν χαίρεται τόσο πολύ τις επισκέψεις εκεί!

Οι Βάσκοι κατάφεραν έστω κι αν ήταν παντελώς λανθασμένη η απόφαση του ρέφερι για να στηθεί η μπάλα στο σημείο του πέναλτι, να φύγουν από το «Θέατρο των Ονείρων» με το υπέρ τους 1-0 στην έναρξη της φάσης των ομίλων του Europa League, το βράδυ της Πέμπτης.

Γι' ακόμα μια φορά ο Νταβίντ Σίλβα βρέθηκε σε αυτό το γήπεδο και φεύγοντας είχε το πιο πλατύ χαμόγελο από τη χαρά της νίκης κόντρα στην Γιουνάιτεντ. Είναι κάτι που το είχε συνηθίσει και από τα χρόνια της παρουσίας του στην γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, όταν πρόσφερε τις υπηρεσίες του στη Σίτι, φτάνοντας να θεωρείται πλέον legend του συλλόγου.

Ο Σίλβα από τον Φεβρουάριο του 2011, όταν και πρωτοπάτησε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου των «κόκκινων διαβόλων» μέχρι και φέτος, μετά και το ματς με την Σοσιεδάδ, έχει 7 νίκες, τις περισσότερες από κάθε άλλον σε αυτά τα 11,5 χρόνια σε αυτή την έδρα!

Real Sociedad fans doing 'the Poznan' at Old Trafford after scoring from a penalty won by David Silva. pic.twitter.com/B2I0IVOZZS