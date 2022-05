Οπαδοί της Ρέιντζερς κατασκηνώσει έξω από το «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» στην προσπάθειά τους να βρουν τελευταία στιγμή εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Europa League, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Στη Σεβίλλη έχουν κάνει απόβαση για τον αποψινό (18/05, 22:00) τελικό του Europa League τουλάχιστον 150.000 οπαδοί των Ρέιντζερς και Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ωστόσο, οι δύο σύλλογοι έχουν λάβει μόνο 10.000 εισιτήρια έκαστος για τον τελικό στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», χωρητικότητας 42.000 θεατών.

Οπως είναι λογικό αρκετοί φίλοι των δύο ομάδων δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν εισιτήρια. Οπως μερικοί απεγνωσμένοι φίλοι της Ρέιντζερς, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Γλασκώβη κι από το πρωί της Τετάρτης (18/05) έχουν κατασκηνώσει έξω από το «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» στην προσπάθειά τους να βρουν τελευταία στιγμή εισιτήρια.

Οπως μάλιστα, δήλωσε φίλος της σκωτσέζικης ομάδας στο Sky Sports», μόνο ένας από την παρέα του έχει καταφέρει να προμηθευτεί ένα «μαγικό χαρτάκι» για τον αποψινό τελικό.

«Αν βρω εισιτήριο είναι μπόνους, αν όχι δεν πειράζει όσο η Ρέιντζερς σηκώνει το κύπελλο!», τόνισε χαρακτηριστικά ο φίλος της Ρέιντζερς.

Rangers fans have arrived bright and early at the Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium in Seville to try and get their hands on a ticket for the #UEL final 🏟️✨ pic.twitter.com/uj4tXQHLEG