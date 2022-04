Το πάθημα της Μπαρτσελόνα γίνεται μάθημα για την Γουέστ Χαμ, που ενόψει της αναμέτρησης με την Άιντραχτ παίρνει τα μέτρα της!

Οι οπαδοί της Άιντραχτ πραγματοποίησαν σωστή απόβαση στο «Καμπ Νόου» βοηθώντας την ομάδα τους να πάρει την πρόκριση. Στο «σπίτι» της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν περισσότεροι από 30.000 οπαδοί των Γερμανών, με τους φίλους της Μπάρτσα να αναζητούν τα αίτια του μεγάλου φιάσκου!

Υποψιασμένη από το πάθημα των Καταλανών λοιπόν, η Γουέστ Χαμ δεν φαίνεται διατεθειμένη να το επιτρέψει να συμβεί, λαμβάνοντας μέτρα για την αγορά εισιτηρίων του πρώτου αγώνα των ημιτελικών του Europa League κόντρα στους Γερμανούς, την προσεχή Πέμπτη 28 Απριλίου.

Ο αγγλικός σύλλογος κυκλοφόρησε ένα δελτίο τύπου που περιγράφει λεπτομερώς την σειρά των μέτρων με στόχο να αποτραπεί μια... εισβολή οπαδών της Άιντραχτ στο στάδιο του Λονδίνου.

Αν και αποκαλύπτει ότι «η ζήτηση για εισιτήρια δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της ότι κάθε συνδρομητής του συλλόγου θα μπορεί να αγοράζει δύο επιπλέον θέσεις ανά άτομο. «Οι φίλαθλοι που ζουν στη Γερμανία, χωρίς ιστορικό κρατήσεων, δυστυχώς δεν θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα», δήλωσε ο λονδρέζικος σύλλογος.

Ένα άλλο από τα δυναμικά μέτρα που υιοθέτησαν τα «σφυριά» είναι ότι «οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ που μεταπωλούν τα εισιτήριά τους στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε μη εξουσιοδοτημένη πλατφόρμα θα χάσουν το εισιτήριο διαρκείας και θα αποκλειστούν από το Στάδιο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-2023».

Τέλος, η Γουέστ Χαμ υπενθυμίζει ότι "λόγω των κανονισμών της UEFA, σημειώστε ότι οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι δεν μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για τον τομέα του γηπέδου που κάθονται οι γηπεδούχοι".

Λίγες ώρες αργότερα, η Γουέστ Χαμ κυκλοφόρησε άλλη μια ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε ότι τα εισιτήρια του αγώνα έχουν ήδη εξαντληθεί!

Στα αμιγώς αγωνιστικά, η Γουέστ Χαμ, πρωταθλήτρια Κυπέλλου Κυπελλούχων το μακρινό 1965, παίζει τον πρώτο της ευρωπαϊκό ημιτελικό από το 1976, όταν στην ίδια διοργάνωση απέκλεισε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης πριν χάσει στον τελικό από την Άντερλεχτ (4-2).

