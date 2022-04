Στον πρώτο ευρωπαϊκό προημιτελικό της ιστορίας της Γουέστ Χαμ εδώ και 41 χρόνια, ένας ανόητος οπαδός έκανε το κομμάτι του και διέκοψε επίθεση της ομάδας του που έψαχνε γκολ νίκης απέναντι στην Λυών.

Τα «σφυριά» αν και αγωνίστηκαν για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Κρέσγουελ, κατάφεραν να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης με το γκολ του Μπόουεν και το τελικό 1-1 που διαμορφώθηκε από το τέρμα του Εντομπελέ.

Ένας ανεγκέφαλος οπαδός της Γουέστ Χαμ, τη στιγμή που η ομάδα του πίεζε στην επίθεση και έψαχνε τρόπο να κάνει το μεγάλο «μπαμ» και να πάρει τη νίκη παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Είναι χαρακτηριστικές οι αντιδράσεις των παικτών του Μόγιες που δυσαρεστήθηκαν έντονα καθώς υπέστησαν... σαμποτάζ από δικό τους υποστηρικτή.

West Ham are drawing 1-1 at home, need a goal, on the counter-attack and one of their fans run on the pitch…🤦‍♂️ pic.twitter.com/YhHfIxDIBN