Τη συνηθισμένη τακτική της παρενόχλησης τα ξημερώματα και της προσπάθειας να χαλάσουν τον ύπνο των αντιπάλων τους, εφάρμοσαν οι οπαδοί της Γαλατασαράι, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της ομάδας τους με την Μπαρτσελόνα.

Οι φίλοι της Γαλατασαράι επιχείρησαν με πυροτεχνήματα να τρομάξουν τους παίκτες της Μπαρτσελόνα στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των «μπλαουγκράνα» ενόψει της ρεβάνς για τη φάση των «16» του Europa League.

Εκτός από πυροτεχνήματα φώναξαν και συνθήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση, μέχρι το σημείο βέβαια όπου έφτασε η Αστυνομία και απομάκρυνε τους οπαδούς της τουρκικής ομάδας, λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα.

UEL. 17.03.2022

Galatasaray - Barcelona.

In the video, Galatasaray fans with fireworks in front of the hotel with FC Barcelona players. The situation took place early this morning at 03:46 am.#UEL pic.twitter.com/mmtYAeEa8x