Ο Φεράν Τόρες μπορεί να έχασε ένα κάρο ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα τέρματα και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στη Νάπολι, ωστόσο με την εμφάνισή του έκανε πάλι τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να ελπίζουν για την επόμενη ημέρα των «μπλαουγκράνα».

Μπαρτσελόνα και Νάπολι αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) στο «Καμπ Νόου» και το εισιτήριο για τους «16» του Europa League θα κριθεί στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» την επόμενη Πέμπτη (24/02, 22:00). Ο Τσάβι διάβασε σωστά το παιχνίδι και παρέταξε την ομάδα του για πρώτη φορά επιθετική τριάδα Made in England Τραορέ - Ομπαμεγιάνγκ - Φεράν Τόρες, με τον τελευταίο μάλιστα να βάζει και το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός κόντρα στους «παρτενοπέι» ήταν… σχεδόν τέλειος. Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την επίθεση της Μπαρτσελόνα και έβαζε συνεχώς δύσκολα στους αντιπάλους του. Αυτό αποτυπώνεται και μέσω του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας στατιστικών ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, ο Φεράν Τόρες τελείωσε τον αγώνα, έχοντας τις περισσότερες πρωτοβουλίες από κάθε άλλον συμπαίκτη του στον αγωνιστικό χώρο, μετρώντας 57/112 πετυχημένες ενέργειες (51%). Παρά το γεγονός ότι βρήκε μόλις μια φορά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, ο δείκτης του xGoals δείχνει ότι θα μπορούσε να είχε πετύχει τουλάχιστον άλλο ένα γκολ.

Στο πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε ρηχά νερά με 0.13 xGoals αλλά στο δεύτερο 45λεπτο, ο δείκτης ανέβηκε στο 0.93. Σε αυτό το μέρος άλλωστε βρήκε και το γκολ για τους «μπλαουγκράνα» αλλά… σπατάλησε και τις περισσότερες ευκαιρίες για να δώσει στην ομάδα του τρίποντο. Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα, παρά το γεγονός ότι χάρη στο δικό του γκολ η Μπαρτσελόνα έμεινε όρθια (1-1), ξέσπασε και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ακόμα και στις αμυντικές του υποχρεώσεις, ήταν αλάνθαστος και κομβικός για την Μπαρτσελόνα μιας και ήταν ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες από κάθε άλλον συμπαίκτη του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φεράν Τόρες μπορεί να μη φημίζεται για τις ντρίμπλες του, αλλά ήταν ο δεύτερος παίκτης των «μπλαουγκράνα» πίσω από τον Αντάμα Τραορέ.

O πρώην και εμβληματικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Κάρλες Πουγιόλ έμεινε ενθουσιασμένος από την εμφάνιση του Φεράν Τόρες, στον οποίο βλέπει την ελπίδα για την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Παρά τα πολλά κι αποτυχημένες σουτ που επιχείρησε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο Πουγιόλ εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Σίτι θα προσφέρει πολλές χαρές στο άμεσο μέλλον

😢 Ferran Torres distraught at full-time after missing quite a few chances to win the game for Barcelona v Napoli.



