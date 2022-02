Η φανέλα του Φεράν Τόρες στο δεύτερο μέρος έμεινε χωρίς τα... απαραίτητα σήματα, σε μία εικόνα που παραξένεψε το κοινό αλλά έχει εξήγηση.

Ο Φεράν Τόρες ήταν πρωταγωνιστής για τη Μπαρτσελόνα κόντρα στη Νάπολι. Με τις θετικές και τις αρνητικές του στιγμές. Ευστόχησε ψύχραιμα στο πέναλτι της ισοφάρισης, έχασε βέβαια και αρκετές κλασικές ευκαιρίες για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Το πιο... περίεργο από όλα, όμως, ήταν αυτό που συνέβη με τη φανέλα του, η οποία στο πρώτο ημίχρονο ήταν 100% κανονική και στο δεύτερο φάνηκε... λειψή, χωρίς το σήμα των Μπλαουγκράνα ή το σήμα του χορηγού τους (Nike).

Τι συνέβη; Όπως αναφέρει και η «Sport», ο επιθετικός από τη Βαλένθια συνέχισε να παίζει με την ίδια φανέλα, όμως, προοδευτικά στο β' μέρος ξεκόλλησε το σήμα κι έπεσε στο χορτάρι. Λίγο αργότερα, το ίδιο συνέβη και με το σήμα της Nike, με αποτέλεσμα όταν σκόραρε ο Τόρες και η κάμερα εστίασε πάνω του, να αποκαλυφθεί η... κενή φανέλα.

Ferran Torres’ shirt is missing a Barcelona crest and the Nike logo 🧐 pic.twitter.com/L9FNMgnZ2w