Ο Ντάνι Άλβες αποδέχθηκε την απόφαση του Τσάβι να τον αφήσει εκτός λίστας από το Europa League, αλλά το έκανε με βαριά καρδιά.

Ο Τσάβι αποφάσισε να αφήσει εκτός Europa League τον 38χρονο Βραζιλιάνο μπακ, καθώς οι κανονισμοί της διοργάνωσης επιτρέπουν στους συλλόγους να εγγράψουν μόνο τρεις νέους παίκτες πριν από τη φάση των νοκ άουτ.

Ο 41χρονος τεχνικός των «μπλαουγκράνα» εξήγησε στον Ντάνι Άλβες τον λόγο για τον οποίο τον άφησε εκτός λίστας, προσπαθώντας παράλληλα να τον εμψυχώσει, τονίζοντας του πως τον υπολογίζει κανονικά για τις υπόλοιπες διοργανώσεις.

Παρά τα ενθαρρυντικά λόγια του προπονητή του, ο Βραζιλιάνος άσος δεν πήρε καθόλου καλά την απόφαση του Τσάβι, ωστόσο όπως αναφέρουν και τα ισπανικά ΜΜΕ, έδειξε το επαγγελματισμό του και αποδέχθηκε την επιλογή του Ισπανού τεχνικού.

