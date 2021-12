Νάπολι: Απέφυγε τη διάσειση ο Λοζάνο

Θετικά νέα προέκυψαν από τις εξετάσεις του Ιρβίνγκ Λοζάνο στη Νάπολι, μετά το τρομακτικό χτύπημα που υπέστη στο πρόσωπο στο ματς με τη Λέστερ. Απέφυγε τη διάσειση ο Μεξικανός.

Οι «παρτενοπέι» καλούνται να κάνουν γρήγορα ευχέλαιο αφού δεν σταματάει με τίποτα η κακοδαιμονία, οι συνεχείς τραυματισμοί παικτών και φυσικά τα κρούσματα κορονοϊού.

Μετά τους Κουλιμπαλί, Ρουίθ, Οσιμέν και Ανγκουίσα, ήρθε και η ανησυχία για τον Λοζάνο το βράδυ της Πέμπτης, με τον Μεξικανό να τραυματίζεται άθελά του στο πρόσωπο πέφτοντας πάνω σε αντίπαλο, στη νίκη (3-2) επί της Λέστερ στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε με φορείο και με κολάρο στον αυχένα, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο έπειτα από τη σφοδρή πρόσκρουση με το κεφάλι, ωστόσο, ευτυχώς για εκείνον και την ομάδα του τελικά δεν είχε υποστεί διάσειση...

Hirving Lozano was carted off with a head injury after a hard collision.



Get well soon, Chucky 🙏 pic.twitter.com/ajmI4o9N8g