Πάτσον Ντάκα: Τι να του πει το καρέ των γκολ με τόσα που έχει ζήσει...

Ένα παιδί που έχασε πατέρα και κολλητό. Που έγινε αποδιοπομπαίος τράγος για τους οπαδούς της ομάδας του. Που έφυγε για το Ζάλτσμπουργκ και όλα ήταν δύσκολα. Κι όμως άντεξε. Και τι να του πει το ιστορικό καρέ με τη Λέστερ στο Europa League...

Ο Πάτσον Ντάκα μέσα σε ελάχιστες μέρες δείχνει πως πλέον αρχίζει και βρίσκει το χαμόγελό του και τον καλό του εαυτό στο χορτάρι. Σκόραρε απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να γίνει ο πρώτος από την Ζάμπια με γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα και το βράδυ της Τετάρτης έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα στη Μόσχα.

Απέναντι στην Σπαρτάκ πέτυχε τέσσερα γκολ με εκρηκτικές προωθήσεις στα κανέ της άμυνας της Σπαρτάκ στο δεύτερο ημίχρονο. Η Λέστερ έφτασε στο 4-3 κόντρα στους Ρώσους και ο Ντάκα είναι από τα πρόσωπα της ημέρας. Κι όμως, (ίσως) το προσπερνά πολύ εύκολα όλο αυτό που έχει πετύχει.

Τα χτυπήματα της μοίρας ήταν μεγάλα και σε πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας του, Nathali, ήταν εκείνος που τον μύησε στα μυστικά του ποδοσφαίρου, τον πήγε στην πρώτη διαθέσιμη ακαδημία για να μάθει ποδόσφαιρο και υπερηφανευόταν για το ταλέντο του γιου του. Ο Nathali απεβίωσε όσο ακόμα ο Πάτσον ήταν πιτσιρικάς, λίγο μετά τα 10 του χρόνια. Αυτός ο πόνος ακόμα επιβιώνει στην ψυχή του ποδοσφαιριστή.

Μερικά χρόνια αργότερα είδε την ζωή να του συμπεριφέρεται ξανά άσχημα και να παίρνει από κοντά του τον κολλητό του και πρώην συμπαίκτη του στην κ-17 της Ζάμπια, Τσάνγκουε Καλάλε. Εκείνος έμεινε παράλυτος έπειτα από ατύχημα με λεωφορείο και τελικά απεβίωσε από πνευμονία. Και πάλι ο Πάτσον Ντάκα έπρεπε ν' αντέξει. Αυτές οι στιγμές ήταν τόσο δυνατές που άλλοι στη θέση του, σε τέτοια ηλικία που ακόμα ο χαρακτήρας διαμορφώνεται, θα είχαν «παραιτηθεί». Όχι όμως ο νυν επιθετικός της Λέστερ...

Saturday: Becomes the first Zambian to score in the Premier League

Wednesday: Becomes the first Zambian to score a hat trick in a major European competition



