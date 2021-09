Πέλκας - Φενέρ: Το «ευχαριστώ» στους οπαδούς που τραγουδούσαν το όνομά του μετά το χαμένο πέναλτι (vid)

Ο Δημήτρης Πέλκας έχασε το πέναλτι νίκης στο 90+1', αλλά οι οπαδοί της Φενέρ έδειξαν πόσο πολύ τον εκτιμούν τραγουδώντας ρυθμικά το όνομά του στο τέλος του ματς, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να δηλώνει ευγνώμων μέσω Instagram.

Η Φενέρμπαχτσε έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Άιντραχτ, ευνοώντας έτσι τον Ολυμπιακό που ανέβηκε μόνος πρώτος στην κορυφή του ομίλου. Ωστόσο, το ματς θα μπορούσε να έχει κριθεί υπέρ των Τούρκων, με τον Δημήτρη Πέλκα να χάνει πέναλτι στο 90+1΄ και τον Μπερίσα, που ευστόχησε σε δεύτερο χρόνο, να μπαίνει νωρίτερα στην περιοχή και το γκολ να ακυρώνεται.

Οι οπαδοί της Φενέρ, όμως, μόνο κακία δεν κράτησαν απέναντι στον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Αμέσως μετά το τέλος του ματς, η μερίδα των φίλων της ομάδας που ταξίδεψαν στη Φρανκφούρτη, φώναξαν «Πέλκας, Πέλκας» και αποθέωσαν τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από έναν μήνα και εμφανώς ευγνώμων για τη στάση των φιλάθλων, έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram:

«Τραγουδούσατε το όνομά μου ακόμη και μετά το χαμένο μου πέναλτι. Αυτό δείχνει τον σεβασμό και τη στήριξή σας προς το πρόσωπό μου. Θα ανταποδώσω σίγουρα αυτή τη στήριξη. Αυτή είναι μόλις η αρχή της σεζόν και ανυπομονούμε για τα επόμενα παιχνίδια, όπου θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχω ξεπεράσει τον τραυματισμό μου κι επιστρέφω στο χορτάρι υγιής και δυνατός. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη»

