Ολυμπιακός: Τα μηνύματα που αντάλλαξαν Βαλμπουενά - Φενέρμπαχτσε μετά την κλήρωση (pic)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά θα τεθεί αντιμέτωπος στο Europa με την Φενέρμπαχτσε, την ομάδα από την οποία ήρθε στον Ολυμπιακό, και μετά την κλήρωση των δύο ομάδων αντάλλαξε μηνύματα με το τούρκικο κλαμπ.

Ιδαίτερη ήταν για τον Ματιέ Βαλμπουενά η κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League, καθώς ένας από τους τρεις αντιπάλους των «ερυθρόλευκων» είναι η Φενέρμπαχτσε, η ομάδα από την οποία ήρθε στους πρωταθλητές Ελλάδας το 2019 ο Γάλλος μεσοεπιθετικός.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, ο 36χρονος έσπευσε να στείλει μήνυμα στο κλαμπ της Τουρκίας. «Τα λέμε σύντομα Φενέρ» έγραψε ο Βαλμπουενά, για να πάρει την εξής απάντηση από τους Τούρκους: «Μας λείπεις, τα λέμε σύντομα».

We miss you, see you soon — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) August 27, 2021

Σε άλλο post ο Ματιέ έγραψε: «Έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

The stage is set. Ready to give our best! #UELdraw pic.twitter.com/gsqc9UoysS — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) August 27, 2021

Ο Βαλμπουενά έπαιξε στη Φενέρ από το 2017 μέχρι το 2019. Σε αυτή τη διετία είχε απολογισμό 71 συμμετοχές, 12 γκολ και 24 ασίστ.