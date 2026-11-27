Ο Παναθηναϊκός θα είναι εκτός οκτάδας σύμφωνα με το Football Rankings, αλλά δεν έχει μεγάλο εμπόδιο μέχρι τα προημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός με το 2-0 στη Δανία κρατούσε την τύχη για την οκτάδα στα χέρια του, αλλά πέταξε τη νίκη σε διάστημα 20 λεπτών και γνώρισε μία οδυνηρή ήττα.

Με την ήττα με 3-2 από τη Νόρτζελαντ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στην πέμπτη θέση της League Phase του Conference League κι έχει δύσκολο πρόγραμμα, αφού τις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει με τη Φράιμπουργκ εκτός και τη Μπράιτον στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός αν πιάσει το μάξιμουμ της απόδοσης μπορεί να κάνει δύο νίκες. Μπορεί με τους συγκεκριμένους αντιπάλους να γνωρίσει και δύο ήττες. Σε κάθε περίπτωση έχει δύσκολο έργο και στο Football Rankings προβλέπουν ότι το τριφύλλι θα παίξει στα playoffs. Στο χέρι του είναι να διαψεύσει τα μαθηματικά και να αποφύγει και δύο ακόμα αγώνες που θα επιβαρύνουν τους παίκτες.

Σύμφωνα με το Football Rankings, ο Παναθηναϊκός που έχει 9 βαθμούς, όπως αναφέραμε και χθες θέλει 13 για να είναι 100% στην οκτάδα και να προκριθεί απευθείας στους «16». Στους 13 κρίθηκε ουσιαστικά και η πρόκριση στους «16» την περασμένη σεζόν.

Με 10 βαθμούς οι πιθανότητες για την οκτάδα είναι, πάντα σύμφωνα με το Rankings, μόλις 0,4%. Με 11, να πάρει δηλαδή ο Παναθηναϊκός δύο ισοπαλίες, αυξάνεται στο 30,2%, με 12 βαθμούς (μία νίκη) πηγαίνει στο 81,6% και 100% στην οκτάδα θα είναι το τριφύλλι με 13 βαθμούς. Μία νίκη και μία ισοπαλία. Με δύο νίκες φυσικά και θα είναι στους «16» της διοργάνωσης και θα ξαναπαίξει Μάρτιο στην Ευρώπη (11 και 18 Μαρτίου).

Οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, μετά την ήττα στη Δανία προβλέπεται ότι θα τερματίσει στις θέσεις 9 ή 10 με την Αταλάντα. Σ' αυτή την περίπτωση, στα playoffs πιθανοί αντίπαλοι είναι η Εγκνάτια από την Αλβανία ή η Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία, ομάδα που νίκησε φέτος στην πρεμιέρα με 2-1 στο ΟΑΚΑ. Πάντα με τα έως τώρα δεδομένα.

Αν περάσει στους «16», τότε προβλέπεται ο Παναθηναϊκός να συναντήσει τη βελγική Σεντ Τρούιντεν, που είναι στην τρίτη θέση τώρα ή την ελβετική Λουγκάνο (6η στη βαθμολογία). Ομάδες που δεν τον τρομάζουν φυσικά.

Ζόρια στα προημιτελικά

Τα δύσκολα αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις και επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και τα μαθηματικά που συνεχώς αλλάζουν, βέβαια, είναι στα προημιτελικά, όπου θα περιμένουν η Μπράιτον ή η Μονακό.

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