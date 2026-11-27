Γκούμας στο Gazzetta Magazino: «Όταν χάνεις σίγουρα την ευθύνη την έχει ο προπονητής»
Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε μια απρόσμενη ήττα από την Νόρντζελαντ στην 4η αγωνιστική του Conference League και ο Γιάννης Γκούμας την ανέλυσε στο χθεσινό (29/11) Gazzetta Magazino Post Game.
Συγκεκριμένα, τόνισε πως σε μία ήττα οι ευθύνες βαραίνουν σε μεγάλο βαθμό τον προπονητή, όπως αντίστοιχα εκείνος συγκεντρώνει τα περισσότερα εύσημα όταν η ομάδα κερδίζει.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό διαμορφώθηκε. Το γεγονός ότι η ομάδα προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά και τελικά δέχθηκε τρία τέρματα από μία αντίπαλο όπως η Νόρντζελαντ, η οποία δεν συγκαταλέγεται στα ευρωπαϊκά μεγαθήρια, αποτελεί ένα στοιχείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
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Θεωρεί μάλιστα πως η συγκεκριμένη εξέλιξη θα πρέπει να προβληματίσει τόσο τον προπονητή, που έχει την ευθύνη της αγωνιστικής εικόνας και της διαχείρισης της αναμέτρησης, όσο και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές.
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