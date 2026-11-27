Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα όντας το μεγαλύτερο θετικό που μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από το ματς στη Δανία.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Νόρτζελαντ στη Δανία μ' έναν τρόπο που δεν του άφησε περιθώρια να κρατήσει πολλά θετικά από τη συγκεκριμένη εμφάνιση, αφού βρέθηκε να προηγείται με δύο γκολ διαφορά προτού τελικά ηττηθεί δεχόμενος τρία γκολ σε 20 λεπτά (61-80').

Αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κάποιους παίκτες που διασώθηκαν από τη χθεσινή αναμέτρηση, οι δύο εξέχουσες περιπτώσεις της σύντομης αυτής συζήτησης θα ήταν οι Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Έλμιρ Ραστόντερ.

Κι αν για τον δεύτερο έχουμε δει αρκετά πράγματα για να έχει δικαιολογήσει και με το παραπάνω τόσο τον ρόλο του όσο και τις διαρκώς αυξανόμενες ευκαιρίες που παίρνει, για τον πρώτο γίναμε μάρτυρες της καλύτερης εμφάνισής του με την πράσινη φανέλα στην περίοδο που τον χρειάζεται περισσότερο η ομάδα.

Με τον ΟΦΗ ο Γιάγκουσιτς μπήκε στη θέση του τραυματία Αντίνο, σκόραρε και φώναξε «παρών». Χθες ξεκίνησε βασικός και είδαμε τον Κροάτη μέσο, έτσι όπως δεν έχουμε ξαναδεί, ειδικά στη συμπεριφορά που είχε στον αγωνιστικό χώρο.

Γκολ, ασίστ και αυτοπεποίθηση μεγάλου παίκτη

Ο Γιάγκουσιτς αγωνίστηκε χθες συνολικά για 63 λεπτά και βγήκε με το σκορ να είναι 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού δίνοντας τη θέση του στον Ταμπόρδα. Ο 21χρονος επιθετικός μέσος του «τριφυλλιού» έπαιξε ως δεξιός εξτρέμ στο 4-4-2 του Τζέικομπ Νίστρουπ έχοντας εντολή να συγκλίνει προς τα μέσα.

Η θέση του στο γήπεδο με βάση τις πάσες που δεχόταν

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά πέτυχε ένα υπέροχο γκολ κι έκανε μία ακόμα ωραιότερη ασίστ. Στο 44' πήρε την υπέροχη πάσα του Ραστόντερ και ξεκίνησε μία κούρσα από τα μισά της μεριάς του γηπέδου των «πράσινων», κουβάλησε τη μπάλα μέχρι την απέναντι περιοχή, χρησιμοποίησε την κίνηση του Ραστόντερ για να ανοίξει τον χώρο που ήθελε κι έπιασε ένα υπέροχο σουτ για το 1-0 στο 44ο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος πήρε ρόλο δημιουργού κι έκανε μία μαγική ενέργεια. Ο Τσάπρας έκανε την μαγική σέντρα στο 55ο λεπτό κι εκείνος, έχοντας ρίξει μια ματιά στο ξεκίνημα της φάσης, για το που πάει να κινηθεί ο Ραστόντερ, κάνει ένα εντυπωσιακό τακουνάκι,εκθέτοντας την άμυνα των Δανών και δίνοντας έτοιμο γκολ στον συμπαίκτη και πολύ καλό του φίλο, ο οποίος δεν λάθεψε κι έκανε από κοντά το 2-0.

Εκείνος έκανε ακόμη τρία σουτ, τα δύο εκ των οποίων κόντραραν και το άλλο κατέληξε άουτ φτάνοντας συνολικά τα 0,34xG, νούμερο αρκετά καλό για έναν παίκτη που δεν είναι φορ ή δεν αγωνίστηκε ως τέτοιος. Ταυτόχρονα είχε και 0,48xA, ο οποίος είναι ένας δείκτης που δείχνει τις ασίστ που δικαιούται να έχει ένας παίκτης με βάση τη δημιουργία του.

Είχε συνολικά 18/23 πάσες έχοντας ποσοστό επιτυχίας 78%, που είναι καλό για τη θέση που αγωνίζεται και τα ρίσκα που παίρνει. Έκανε ακόμη 3/4 ντρίμπλες, μέτρησε 6/16 μονομαχίες (38%) ενώ προέβη και σε πέντε προωθητικά τρεξίματα, ένα εκ των οποίων έφερε και το γκολ που σημείωσε.

Οι πάσες του Γιάγκουσιτς

Εκείνο όμως που δείχαμε από τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς σε άλλο ματς είναι αυτή η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση που απόπνεε σε κάθε του κίνηση. Από πολύ νωρίς στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε ότι πατούσε πολύ γερά στα πόδια του.

Έπαιρνε πρωτοβουλίες, ζητούσε συνεχώς τη μπάλα κι έδειχνε να πιστεύει στον εαυτό του χωρίς να διακατέχεται από το άγχος να δείξει πράγματα, έχοντας στο μυαλό πως ίσως δεν θα έχει σύντομα άλλη ευκαιρία για να το κάνει.

Εκείνος ξέρει πως τώρα δεν είναι μόνο η ευκαιρία του, αλλά και μια περίοδος που τον χρειάζεται πραγματικά η ομάδα να βγει μπροστά και να κάνει τη διαφορά δείχνοντας γιατί θεωρείται τόσο μεγάλο ταλέντο, αλλά γιατί τον πιστεύουν τόσο πολύ όλοι στο Κορωπί και ξόδεψαν τόσα χρήματα για να τον πάρουν και προχώρησαν μάλιστα στην απόφαση αυτή, παρά τη διαφωνία που υπήρχε με τον τότε προπονητή του κλαμπ, Ράφα Μπενίτεθ.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς the stage is yours!