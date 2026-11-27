Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Νόρτζελαντ.

Μετά από εννιά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, μετά την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση στα μέσα Ιουλίου στο Πάξι της Ουγγαρίας, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα από την Νόρτζελαντ, έμεινε στους εννιά πόντους στο Conference League και η πρώτη οκτάδα έγινε δύσκολη υπόθεση, καθώς ακολουθούν Φράιμπουργκ εκτός και Μπράιτον στο ΟΑΚΑ. Όχι ακατόρθωτη αλλά δεδομένα δύσκολη ιστορία. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και τα άσχημα βράδια, συμπεριλαμβάνονται και οι κακές στιγμές, οι λάθος αποφάσεις και επιλογές, τα παιχνίδια εκείνα που μοιάζουν ότι είναι στο χέρι σου και στο τέλος της ημέρας δεν καταλαβαίνεις πως ξεγλίστρησαν μέσα από αυτά.

Κανείς και ποτέ δεν έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, νικώντας κάθε αντίπαλο, σε κάθε γήπεδο εννιά μήνες σερί. Το Τριφύλλι του Τζέικομπ Νίστρουπ σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League πριν την επίσκεψη στον βορρά της Ευρώπης μετρούσε 19 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Η δεύτερη ήττα στα τέλη του Νοέμβρη δεν μπορεί και απαγορεύεται να φέρει οποιαδήποτε μορφή αμφιβολίας για αυτό το σύνολο. Να ενοχλήσει για τον τρόπο που ήρθε; Προφανώς. Να γίνει ένα καλό μάθημα για κάποια πράγματα; Φυσικά. Να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για περαιτέρω βελτίωση και πρόοδο; 100%. Να είναι ένα καλό ''καμπανάκι'' ενόψει Περιστερίου και μία διαδικασία εγρήγορσης για να μην έρθει η γκέλα εκεί όπου θα πονέσει περισσότερο; Εννοείται. Μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Πάντε σε αυτές τις καταστάσεις, το πιο σημαντικό είναι η αντίδραση. Όπως μετά τον Ολυμπιακό. 9/9. Το ίδιο είναι υποχρεωμένος να πράξει και τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες.

Τι, λοιπόν, πήγε στραβά στο Right to Dream Park και έφερε το 3-2 υπέρ της Νόρτζελαντ, η οποία έκανε μία φοβερή ανατροπή και της αξίζουν απλόχερα τα μπράβο;

1) Σε αυτό το ρόστερ, το πλούσιο και το σούπερ ποιοτικό, υπάρχει ένας παίκτης που είναι ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ. Όποιος δεν το είχε αντιληφθεί, λογικά το κατάλαβε το βράδυ της Πέμπτης. Προφανώς, αυτός είναι ο Στέφαν Ντε Φράι. Υπήρχε περίπτωση με εκείνον στην ενδεκάδα να δεχθεί τόσες καθαρές εκτελέσεις ο Παναθηναϊκός; Καμία. Εκτελέσεις που όπως σε όλα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, έρχονται μέσα από αλυσίδα λαθών αλλά ο Ολλανδός καθηγητής της άμυνας στις καταστάσεις που έρχονται στα πέριξ της περιοχής, είναι πάντα εκεί που πρέπει, απόλυτα διαβασμένος, άριστα τοποθετημένος, μετρ της κάλυψης, πάντα εκεί για να δώσει την λύση. Σίγουρα το ''πράσινοι'' θα πρέπει να μάθουν να ζουν και χωρίς εκείνον σε κάποια ματς, ακόμη πιο σίγουρα όμως θα πρέπει να θωρακίσουν τους στόπερ τους με τρίτο παίκτη εν δυνάμει βασικό, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιρροή και την αξία του έμπειρου κεντρικού αμυντικού. Ο Γενάρης, ευτυχώς είναι κοντά.

2) Από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά ευάλωτος στις επιθετικές μεταβάσεις των Δανών. Είτε με Καμαρά-Κάνγκουα, είτε πολύ περισσότερο με Καμαρά και Λουζά. Δεν το πλήρωσε αρχικά, καθώς οι Δανοί ήταν επιπόλαιοι στη τελική πάσα, δεν είχαν σωστές αποφάσεις και επιλογές και αυτό έριξε μπόλικο ''μακιγιάζ'' στην αδυναμία του Τριφυλλιού. Το παιχνίδι ήρθε στο 2-0 χάρη σε ένα εξαιρετικό βράδυ στη δημιουργία, χάρη σε καταπληκτικές συνεργασίες και κάπου εκεί έπρεπε να μπει σε πρώτο πλάνο η διασφάλισή του από την στιγμή που η ''πληγή'' δεν έκλεινε. Οι αλλαγές δεν βοήθησαν, το πρόβλημα μεγάλωσε, ο Νίστρουπ ορθά παραδέχθηκε πως μετά το γκολ του Ραστόντερ έπρεπε η ομάδα του να γυρίσει μέτρα πιο πίσω και να ''θωρακίσει'' το μετόπισθεν, καθώς σπάνια οι γηπεδούχοι έκαναν λάθος με την μπάλα στα πόδια κοντά στην περιοχή τους. Τούτο δεν έγινε, οι Δανοί σταμάτησαν να είναι πρόχειροι στις μεγάλες προϋποθέσεις και πήγαν στο άλλο άκρο. Εκμεταλλεύθηκαν τα πάντα στον απόλυτο βαθμό, ο Λιντ πήρε το 100% από την κακή επικοινωνία του Φαν Ντρόγκελεν με τον Κάτρη και επί της ουσίας πέτυχε τρία γκολ.

3) Επίσης, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βγάλει κυνισμό και σκοπιμότητα σε αμυντικές καταστάσεις. Δεν το έκανε και το πλήρωσε. Για παράδειγμα τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο γκολ, σε κατάσταση ανισορροπίας, ένα τράβηγμα, μια κλωτσιά, ένα φάουλ τακτικής σε γλιτώνει από αυτά που έρχονται μετά. Το ''ξύλο'' είναι η λύση σε πολλές περιπτώσεις. Σπάνια το κάνει αυτή η έκδοση και είναι κομβικό να αντιληφθούν άπαντες πως κάποιες στιγμές, θα πρέπει να υπάρχει κι αυτό στο... πρόγραμμα.

4) Μπορεί να περνά σε δεύτερη μοίρα αλλά ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει σκοράρει περισσότερο. Είχε τις στιγμές, τις ευκαιρίες ακόμη και μετά το 3-2. Η ικανότητα του εξαιρετικού Χάνσεν και κάποια κακά τελειώματα, κράτησαν την ομάδα του Νίστρουπ στα δύο τέρματα. Τούτο δεν αποτελεί την κύρια αιτία της ήττας, αλλά έπαιξε κι αυτό τον ρόλο του. Αν ο Λουζά για παράδειγμα σημάδευε γωνία μετά στο 2-1, αν ο Ντέσερς έβρισκε στόχο στο τέλος, όπως και ο Ταμπόρδα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

Yπήρχαν μόνο αρνητικά; Φυσικά και όχι. Ο Γιάγκουσιτς ήταν τρομερός με γκολάρα και ασίστ-όνειρο, δείχνοντας πως η συζήτηση για δύο εξτρέμ ίσως να είναι υπερβολική. Ίσως. Από κει και πέρα, ο Πελίστρι του δευτέρου ημιχρόνου φώναξε ''παρών'', με εξαιρετική ενέργεια στο δεύτερο γκολ και πάσα πάρε-βάλε στον Λουζά. Όσο είναι εδώ, πρέπει να πάρεις πράγματα κι από αυτόν, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς του Αντίνο και του Ουναί. Ο Ραστόντερ ξανάρπαξε μια ευκαιρία. Ασίστ και γκολ, πολλά κρατήματα της μπάλας. Λεφτά στη τράπεζα ο Σκοπιανός. Σε ομαδικό επίπεδο ο Παναθηναϊκός ''έχτισε'' κάποιες από τις πιο όμορφες επιθέσεις του από την μία περιοχή προς την άλλη. Πέτυχε δύο πολύ ωραία γκολ, αλλά δεν ήταν αρκετά.

Αντί επιλόγου: Μεγάλο κρίμα για αυτόν τον υπέροχο λαό του Παναθηναϊκού που έδωσε ρέστα στους -2, ήταν ξανά εκεί για να κάνει ένα εκτός έδρας γήπεδο... Λεωφόρο! Μεγάλοι μάγκες, σπουδαία κερκίδα, άξιζαν να επιστρέψουν με ένα θετικό αποτέλεσμα και η στεναχώρια όλων αφορά κυρίως εκείνους και το μεγάλο ταξίδι μέχρι την Δανία. Respect.