Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις λανθασμένες αποφάσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Νόρτζελαντ, αλλά και στο πώς θα μπορούσε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο πρωτάθλημα από χθες μέχρι τον Μάρτιο.

Δεν ήταν εύκολο αυτό το ματς για τον Παναθηναϊκό. Για πρώτη φορά είχε τόσες μαζεμένες απώλειες και μάλιστα οι περισσότερες στην αμυντική γραμμή, για πρώτη φορά έπαιζε χωρίς τον Αντίνο, το ματς διεξήχθη σε συνθετικό χλοοτάπητα, η ταλαντούχα επιθετικά Νόρτζελαντ «καιγόταν» για βαθμούς. Και δυστυχώς για τους Πράσινους το έχασαν μέσα από τα χέρια τους και έμπλεξαν!

Αν το είχαν πάρει, με 12 βαθμούς στο τσεπάκι, ο Παναθηναϊκός θα είχε κλειδώσει κατά 80% μια θέση στην πρώτη οκτάδα (δηλαδή μια απευθείας θέση στους «16» της διοργάνωσης) και θα μπορούσε να αφιερωθεί αποκλειστικά στο πρωτάθλημα (και στο Κύπελλο, το οποίο δεν είναι τόσο μεγάλος στόχος) μέχρι τον Μάρτιο! Για 3 ½ μήνες θα μπορούσε να ρίξει όλο το βάρος του για την κατάκτηση του τίτλου που του λείπει επί 16 χρόνια.



Και προσέξτε το απολύτως οξύμωρο, το οποίο πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τους ανθρώπους του Τριφυλλιού μετά από όσα έγιναν χθες στη Δανία: το έχασε αυτό το ματς με τη Νόρτζελαντ κυρίως επειδή είχε ως προτεραιότητα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ενώ θα μπορούσε να αποκλείσει τις ευρωπαϊκές «σκοτούρες» και να κάνει ο Νίστρουπ ό,τι… για 3 ½ μήνες! Τώρα; Τώρα η οκτάδα δεν είναι καθόλου εύκολη. Μια νίκη συνεχίζει να ψάχνει ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να τη βρει απέναντι στην Φράιμπουργκ στη Γερμανία ή στο ΟΑΚΑ με το φαβορί της διοργάνωσης, την Μπράιτον. Αν έχουν διασφαλίσει (πολύ πιθανό) την απευθείας πρόκριση στους «16» οι Αγγλοι και έρθουν στο Μαρούσι με τους αναπληρωματικούς, κάπως θα αυξηθούν οι πιθανότητες για τους Πράσινους, οι οποίοι χθες έχυσαν την καρδάρα με το γάλα που οι ίδιοι με κόπο είχαν γεμίσει παρά τις απουσίες τους.

Όχι πως η Νόρτζελαντ ήταν τελείως ακίνδυνη μέχρι το 65’. Κάθε άλλο! Και ο δαιμόνιος 25χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ, Ιμπραϊμ Αντέλ, με τις τρομερές του κάθετες πάσες ήταν εκεί και ο εξαιρετικός 24χρονος φορ, Αλεξάντερ Λιντ προσπαθούσε να δημιουργήσει κινδύνους. Όμως ο Παναθηναϊκός, παρά τις απουσίες του και ορισμένα ατομικά λάθη, ήταν θαυμάσια στημένος από τον Νίστρουπ. Μέχρι που ο Δανός αποφάσισε να κάνει τις προαποφασισμένες αλλαγές με το… «ρολόι», όπως κάνουν οι προπονητές μπάσκετ πολλές φορές. Δηλαδή στο 63’ τον Λούζα αντί του εξαιρετικού Κάνγκουα που ήταν ο παίκτης που «έδενε» όλη την ομάδα και τον Ταμπόρδα αντί του Γιάγκουσιτς που είχε κάνει… κομπολόι όλη τη Νόρτζελαντ. Και εν συνεχεία, στο 75’, το έκανε ακόμα χειρότερο βάζοντας τον Κρίστιανσεν επειδή έτσι το είχε προγραμματίσει στο μυαλό του, αντί του Πελίστρι που έκανε εντυπωσιακά θετική εμφάνιση και… έδεσε το γλυκό. Μπήκε στο 75΄, 2-2 στο 78, 3-2 στο 80’. Γιατί;

Διότι ο Παναθηναϊκός διαλύθηκε αμυντικά (εξαφανίστηκε και ο Καμαρά χωρίς τον Κάνγκουα) μετά τις αλλαγές του 63’ και έχασε τ’ αυγά και τα πασχάλια όταν μπήκε ο Κρίστιανσεν. Όχι επειδή… έφταιγε ο Δανός αριστερός μπακ, αλλά επειδή όταν ήδη απουσιάζει ο ηγέτης της άμυνας Στέφαν Ντε Φράι, η συμμετοχή του μετά από 11 μήνες (!!!) σε τόσο δύσκολο ματς που βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο! Παράλογο ρίσκο! Και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέχρι το 60’ είχε μόνο δύο παίκτες με καλή απόδοση που έπρεπε να αντικατασταθούν. Τον Κάτρη (λογικά, διότι δεν παίζει συχνά) και τον Τεττέη που έκανε χθες το χειρότερο εφετινό του ματς και σωστά βγήκε στο 63’ για να μπει ο πολύ πιο δραστήριος Λιβάι Γκαρσία. Δεν είχε λόγο για άλλες αλλαγές ο Νίστρουπ μέχρι να φτάσει το ματς στο 80’ – 85’, αλλά τα έκανε… σαλάτα παρότι είχε παρατάξει έναν σούπερ οργανωμένο Παναθηναϊκό.

Δεν περνά απαρατήρητη ή καταπληκτική εμφάνιση του Ελμίν Ραστόντερ, η θαυμάσια απόδοση του Γιάγκουσιτς, η ενθαρρυντική συνολικά παρουσία του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, η ηγετική παρουσία του αρχηγούς Ντάβιντε Καλάμπρια που ήταν έξοχος στο α’ ημίχρονο και ασφαλώς ο τρομερός Κάνγκουα! Ομως, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, περνούν σε δεύτερη μοίρα λόγω της ανατροπής και του τελικού αποτελέσματος.

Σήμερα, με καθαρό μυαλό, ο Νίστρουπ καλείται να σκεφτεί αν σ’ αυτό ειδικά το παιχνίδι και με το σκορ στο 1-2 από το 63’, εκείνος έπρεπε να επιμείνει σ’ αυτά που είχε προγραμματίσει να κάνει εξ’ αρχής. Διότι στο ποδόσφαιρο κάποιες αποφάσεις και κάποιες στιγμές σημαδεύουν τις ομάδες καθοριστικά για ολόκληρη τη σεζόν. Καλές και κακές...