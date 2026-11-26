Στο 78' και στο 80' η Νόρντζελαντ έφερε... τούμπα το ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό φτάνοντας στο 3-2.

Ο Λιντ μείωσε στο 61' για τη Νόρντζελαντ ξαναβάζοντας την στο παιχνίδι, με τους Δανούς στη συνέχεια μέσα σε δύο λεπτά να φτάνουν στην ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αρχικά στο 78' έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Λιντ σούταρε, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια βρήκε στον Κρίστιανσεν και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-2 με το αυτογκόλ του μπακ των «πρασίνων».

Στο 80' η Νόρντζελαντ έκανε το 3-2 με τον Λιντ να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και τον Παναθηναϊκό να δέχεται την ανατροπή.