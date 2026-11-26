Στο 61' η Νόρντζελαντ κατάφερε να μειώσει στο σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Λιντ.

Μετά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού με δύο γκολ, η Νόρντζελαντ κατάφερε να αντιδράσει μειώνοντας σε 1-2.

Ο Λιντ τροφοδοτήθηκε με ωραία κάθετη και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πένια.