Νόρντζελαντ - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Λιντ για το 1-2
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Στο 61' η Νόρντζελαντ κατάφερε να μειώσει στο σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Λιντ.
Μετά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού με δύο γκολ, η Νόρντζελαντ κατάφερε να αντιδράσει μειώνοντας σε 1-2.
Ο Λιντ τροφοδοτήθηκε με ωραία κάθετη και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πένια.
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