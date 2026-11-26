Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός: Ο Ραστόντερ το 2-0 σε τακουνάκι του Γιάγκουσιτς
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Ο Ραστόντερ στο 55' έγραψε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον της Νόρτζελαντ, φοβερή ασίστ ο Γιάγκουσιτς.
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Στο 55' ο Τσάπρας πάσαρε στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος εντός περιοχής πέρασε μ' εκπληκτικό τακουνάκι τη μπάλα στον Ραστόντερ και ο Σκοπιανός φορ από το ύψος του πέναλτι με δεξί πλασέ εκτέλεσε για το 2-0.
Το γκολ του Ραστόντερ
@Photo credits: INTIME
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