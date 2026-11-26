Κωστούλας: Σκόραρε ξανά για τη Μπράιτον με τρομερό τελείωμα στο Conference League!
Συνεχίζει να σκοράρει ο Μπάμπης Κωστούλας, τόσο στην Αγγλία, όσο και Ευρώπη. Τελευταίο θύμα στη λίστα του Έλληνα επιθετικού ήταν η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, με τον Κωστούλα να σκοράρει στο β΄μέρος και να γράφει προσωρινά το 3-0 για τη Μπράιτον. Στο 61΄συγκεκριμένα ο νεαρός φορ βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε με τη μια στην κλεστή γωνία για το 3-0, φτάνοντας τα επτά γκολ τη φετινή περίοδο με τη φανέλα των Γλάρων.
🚨 Charalampos Kostoulas makes it three. 🏴 Brighton 3-0 U. Craiova 🇷🇴 https://t.co/QmegSWW3nO— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 26, 2026
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