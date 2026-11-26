Ο Μπάμπης Κωστούλας βρήκε ξανά δίχτυα για τη Μπράιτον, όταν σκόραρε με τρομερό τελείωμα στην κλειστή γωνία για το 3-0 κόντρα στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα.

Συνεχίζει να σκοράρει ο Μπάμπης Κωστούλας, τόσο στην Αγγλία, όσο και Ευρώπη. Τελευταίο θύμα στη λίστα του Έλληνα επιθετικού ήταν η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, με τον Κωστούλα να σκοράρει στο β΄μέρος και να γράφει προσωρινά το 3-0 για τη Μπράιτον. Στο 61΄συγκεκριμένα ο νεαρός φορ βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε με τη μια στην κλεστή γωνία για το 3-0, φτάνοντας τα επτά γκολ τη φετινή περίοδο με τη φανέλα των Γλάρων.