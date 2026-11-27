Παναθηναϊκός: Τα έσοδα του τριφυλλιού και τα χρήματα που διεκδικεί
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στη League Phase του Conference League, αφού μετά τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα και την Καϊράτ, λύγισε εντός έδρας και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Αυτή η νίκη εκτός από τρεις ακόμα βαθμούς πρόσθεσε στο σακούλι των «πράσινων» κι έσοδα, διότι κάθε τρίποντο στην κύρια φάση της διοργάνωσης συνοδεύεται από 400 χιλ. ευρώ.
Το «τριφύλλι» είχε ήδη μαζέψει 5.965.000 ευρώ, αφού κέρδισε 3.170.000 ευρώ με την συμμετοχή του στη League Phase, 525.000 ευρώ από τα προκριματικά και περί τα 2.270.000€ από το value pillar, αφού βρίσκεται 10ος στην κατάταξη και στις δύο κατηγορίες του.
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Με τα επιπλέον χρήματα από τις 3 νίκες (1,2 εκατ. ευρώ) ξεπέρασε τα 7 εκατ. ευρώ. Έχει εξασφαλισμένα 7.165.000€ για την ακρίβεια. Σημαντικό για το ταμείο του Παναθηναϊκού θα είναι σε ποια θέση θα τερματίσει. Αν για παράδειγμα είναι στην 8άδα, θα εισπράξει 28.000Χ29 μερίδια, άρα 812.000. Αν υποθέσουμε ότι τερματίζει 10ος τότε θα εισπράξει 27 επί 28.000 μερίδια, άρα 756.000 ευρώ.
Τα χρήματα που διεκδικεί o Παναθηναϊκός
Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
Κατάκτηση Conference League: 3.000.000
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