Επόμενη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στη Γερμανία με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ.

Ο Παναθηναϊκός μετά το ματς με τη Νόρντζελαντ στη Δανία, όπου γνώρισε πικρή ήττα με ανατροπή, θα δώσει ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η αποστολή του τριφυλλιού θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού θα φιλοξενηθεί από τη Φράιμπουργκ. Το ματς θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και η ώρα έναρξης είναι στις 19:45. Θυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την ισχυρή Μπράιτον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League.

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός 3-2

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)

Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)