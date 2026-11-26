Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με τη Φράιμπουργκ
Ο Παναθηναϊκός μετά το ματς με τη Νόρντζελαντ στη Δανία, όπου γνώρισε πικρή ήττα με ανατροπή, θα δώσει ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Η αποστολή του τριφυλλιού θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού θα φιλοξενηθεί από τη Φράιμπουργκ. Το ματς θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και η ώρα έναρξης είναι στις 19:45. Θυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την ισχυρή Μπράιτον.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League.
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Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1
Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5
Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1
Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός 3-2
Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)
Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)
Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference
Playoffs (κλήρωση 15/1/27)
1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027
2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)
1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027
2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
1ο ματς: 8 Απριλίου 2027
2ο ματς: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
1ο ματς:29 Απριλίου 2027
2ο ματς: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)
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