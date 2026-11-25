Ο Στέφαν Ντε Φράι θα είναι έτοιμος με τον Ατρόμητο ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος έχει μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, όπως αποκάλυψε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νόρτζελαντ για την τέταρτη αγωνιστική του Conference League αποκάλυψε τα δεδομένα για τα νέα πλήγματα στο Τριφύλλι που αφορούν τον Στέφαν Ντε Φράι και τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Όπως είπε ο Δανός τεχνικός:

Ο Στέφαν Ντε Φράι θα παίξει την Κυριακή στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Ολλανδός στόπερ έχει χτύπημα στον καρπό και σύμφωνα με το ρεπορτάζ πιθανότατα θα αγωνιστεί με κάποιο ειδικό tape ή νάρθηκα.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος θα μείνει εκτός δύο εβδομάδες, έχοντας μυϊκό τραυματισμό. Θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Νόρτζελαντ, Ατρόμητο στο Περιστέρι, Ολυμπιακό στο Κύπελλο και Αρη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από τον Ολλανδό στόπερ και τα δυσάρεστα από τον Έλληνα μπακ. Μια απουσία που διαλύει την εξαιρετική αριστερή πλευρά που είχε ''χτίσει'' μαζί με τον Σαντίνο Αντίνο που θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν.