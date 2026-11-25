Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ μιλώντας για το ματς με τη Νόρτζελαντ έδωσε 50% πιθανότητες και στους δύο.

Ο Παναθηναϊκός έχοντας κάνει το τρία στα τρία στην League Phase του Conference League φιλοξενείται την Πέμπτη από την Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Μια Νόρτζελαντ που προέρχεται από την μεγάλη νίκη επί της Κοπεγχάγης με 5-0.

Για το παιχνίδι αυτό μίλησε στην «Tipsbladet» ο τεχνικός του Παναθηναϊκού και πρώην της Κοπεγχάγης, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής ανέφερε μεταξύ άλλων «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω πως και οι δύο ομάδες έχουν 50-50 πιθανότητες. Αντιμετωπίζουμε έναν πολύ ιδιαίτερο αντίπαλο και ξέρω καλύτερα από τον καθένα πως όταν βρουν ρυθμό στο παιχνίδι τους γίνονται ακόμα πιο δύσκολοι στο να τους αντιμετωπίσεις.

Ωστόσο πιστεύω πως είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δικά μας δυνατά σημεία και αν το κάνουμε έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε.

Η αίσθηση που είχα με την Νόρτζελαντ είναι πως είτε θα βρεις μια ομάδα που βρίσκεται στο απόγειό της, είτε μια ομάδα που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο στάδιο ανάπτυξης, οπότε τα παιχνίδια είναι πιο εύκολα.

Η τωρινή τους ομάδα έχει τις προοπτικές να φτάσει στο κορυφαίο της επίπεδο, ανάλογα με το πόσο καιρό θα επιλέξουν να διατηρήσουν τον βασικό κορμό στο ρόστερ τους».

Για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν: «Είναι στην αποστολή και αύριο θα βρίσκεται στον πάγκο. Υπολογίζουμε ότι θα πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό. Έχει περάσει μια τρομερά δύσκολη περίοδο με αρκετούς διαφορετικούς τραυματισμούς, αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι πλέον τον έχουμε ξανά στη διάθεσή μας».