Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (26/11) εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νόρτζελαντ για το Conference League.

Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για κατάληψη μιας εκ των 8 πρώτων θέσεων στη βαθμολογία του Conference League θέλει να κάνει απόψε (26/11, Live στο Gazzetta) ο Παναθηναϊκός, που αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική.

Οι Πράσινοι έχουν 3/3 στον θεσμό και θα ψάξουν το απόλυτο, ούτως ώστε να αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16».

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.