Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για κατάληψη μιας εκ των 8 πρώτων θέσεων στη βαθμολογία του Conference League θέλει να κάνει απόψε (26/11, Live στο Gazzetta) ο Παναθηναϊκός, που αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική.
Οι Πράσινοι έχουν 3/3 στον θεσμό και θα ψάξουν το απόλυτο, ούτως ώστε να αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16».
Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.