Η UEFA δημοσίευσε ένα βίντεο από μία φάση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπου οι «πράσινοι» κυκλοφορούν τη μπάλα και αποθέωσε την ομάδα του Νίστρουπ.

Το ποδόσφαιρο που παίζει ο φετινός Παναθηναϊκός δεν είναι αντικείμενο θαυμασμού μόνο για τον ίδιο του τον κόσμο, αλλά απ' όλους. Τελευταία που εξέφρασε τον θαυμασμό της, ήταν η UEFA, δημοσιεύοντας ένα βίντεο μέσω του λογαριασμού της για το Conference League.

Εκείνο περιείχε ένα κλιπάκι από τον τελευταίο αγώνα που έδωσαν οι «πράσινοι» στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την οποία και κέρδισαν με 3-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Σ' αυτό έχει απομονωθεί μία ωραία κυκλοφορία που έκαναν οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ, όπου μέσα σε 16 δευτερόλεπτα γίνονται οκτώ πάσες μεταξύ επτά ποδοσφαιριστών και η μπάλα φτάνει στο μισό των Βούλγαρων με ασφάλεια.

Ιδού η υπέροχη κυκλοφορία του Παναθηναϊκού