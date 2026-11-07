Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα του ματς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την πολύ καλή ευρωπαϊκή του πορεία τη φετινή σεζόν, αφού επικράτησε και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Έχοντας κάνει το απόλυτο, παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό και συνεχίζει ακάθεκτος στη διοργάνωση.
Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε ακόμα ένα πολύ καλό βράδυ στο ΟΑΚΑ, με την «πράσινη» ΠΑΕ να μοιράζεται με τους φιλάθλους όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες.
Από την προθέρμανση και τους πανηγυρισμούς στα γκολ των Καλάμπρια και Ταμπόρδα, στα συνθήματα που τραγούδησαν οι παίκτες του «τριφυλλιού» μαζί με τον κόσμο τους μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού
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