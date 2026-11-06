Παναθηναϊκός: Η UEFA ξεχώρισε την ασίστ με τακουνάκι του Ταμπόρδα
Ο Παναθηναϊκός είχε ένα ακόμη καλό βράδυ στο ΟΑΚΑ, καθώς επικράτησε με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κάνοντας το 3/3 στη League Phase του Conference League.
Ένας εκ των κορυφαίων στο ματς ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα, που στην ουσία έδωσε τη λύση στην ομάδα του Νίστρουπ σκοράροντας στο 68ο λεπτό το γκολ της νίκης.
Ο Αργεντινός άσος συνεισέφερε τα μέγιστα και στο πρώτο τέρμα των Πρασίνων, βγάζοντας μια απίστευτη ασίστ με τακουνάκι στον Ντάβιντε Καλάμπρια. Μια ασίστ που δεν αφήσε... ασυγκίνητη ούτε την UEFA, που μοιράστηκε αυτή τη φάση από το ματς στους επίσημους λογαριασμούς της στα social.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Vicente Taborda with an outrageous back-heel assist 😮💨 #UECL | @paofc_ https://t.co/IFbBJpbNpq— UEFA Conference League (@Conf_League) November 6, 2026
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