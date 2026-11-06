Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για μία από τις μεγαλύτερες αρετές του φετινού Παναθηναϊκού, για τον Έλληνα αριστερό μπακ, τον Αργεντινό μέσο και τον στράικερ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Κατά γενική ομολογία και βάσει των αριθμών του, ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι μια απόλυτα επιθετική ομάδα, ένα σύνολο όπου επιθετικά μέχρι στιγμής φτιάχνει 2.7xGoals ανά παιχνίδι, εκμεταλλευόμενο τις συνεργασίες, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, την τοποθέτηση στους χώρους και φυσικά την ατομική ποιότητα που υπάρχει άφθονη στο φετινό έμψυχο δυναμικό. Το Τριφύλλι απολαμβάνει τις αρετές του στο επιθετικό τρίτο αλλά υπάρχει ένα κομμάτι του παιχνιδιού που αποτελεί μέγγενη για τους αντιπάλους κι επιτρέπει στους ''πράσινους'' να παραμένουν ψηλά στο γήπεδο, να ανανέωνουν τις επιθέσεις τους, να βρίσκουν τελικές με γρήγορες και λίγες επαφές της μπάλας, έχοντας λίγα μέτρα να διανύσουν μέχρι την αντίπαλη εστία.

Το counterpess του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετικό, απόλυτα λειτουργικό και αποτελεσματικό και... πνίγει τους αντιπάλους. Η δουλειά του προπονητή και τα χαρακτηριστικά των παικτών έχουν ''παντρευτεί'' ιδανικά και υπάρχουν παιχνίδια, όπως το χθεσινό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπου ο αντίπαλος δεν προλαβαίνει να αλλάξει δεύτερη πάσα. Η μπάλα έχει επιστρέψει σε πόδια ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού. Ο Νίστρουπ έχει καταφέρει να περάσει στον ποδοσφαιρικό εγκέφαλο των παικτών του τις άμεσες αντιδράσεις, τις σωστές τοποθετήσεις και εκείνοι με την επιθετικότητα στα μαρκαρίσματα επανακτούν συνεχώς την μπάλα. Σε αυτό το κομμάτι, ο Αντίνο, ο Κυριακόπουλος, ο Κάνγκουα, ο Καμαρά, ο Λουζά και φυσικά οι δύο Ολλανδοί στόπερ κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς.

Δεν είναι τυχαίο πως ο Παναθηναϊκός σε πρόσφατη ανάρτηση του παγκόσμιου παρατηρητηρίου του ποδοσφαίρου(CIES), βρίσκεται στην τέταρτη θέση των ευρωπαϊκών ομάδων που βαζίσουν το παιχνίδι τους στην πίεση του αντιπάλου!

Most press-oriented playing styles in top 1⃣0⃣ UEFA leagues 🌍 as per #CIES index with @impect_official 📊 🥇 #FCBayern 🇩🇪 100 out of 💯 🥈 #Besiktas 🇹🇷 97.9 🥉 #FCBarcelona 🇪🇸 95.4 More 👉 https://t.co/X8aJywSq5y #Panathinaikos 🇬🇷 #Benfica 🇵🇹 #Olympiacos 🇬🇷 #PSG 🇫🇷 #SCBraga 🇵🇹 #NEC 🇳🇱 #Galatasaray 🇹🇷 November 2, 2026

Ο υπέροχος κύριος Κυριακόπουλος

Είναι λογικό τα φώτα της αποθέωσης να πηγαίνουν στον προπονητή, στους επιθετικούς, στους μέσους, στις μεταγραφές του καλοκαιριού αλλά εδώ υπάρχει ένα παιδί δικό μας, ένας Έλληνας που κάνει μία εξαιρετική χρονιά μέχρι στιγμής. Γενικά είμαστε ''δύσκολοι'' στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον να αναγνωρίσουμε τα ελληνόπουλα, να τους πιστώσουμε πράγματα. Σίγουρα όσο δύσκολοι είμαστε, στο να τους φορτώσουμε πράγματα. Τις περισσότερες φορές πέρα για πέρα άδικα.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι εξαιρετικός. Έχει χτίσει ένα φοβερό δίδυμο στα αριστερά με τον Αντίνο, πλέον τα επίπεδα χημείας τους είναι ψηλά, ανεβοκατεβαίνει την πλευρά σαν να είναι... κτήμα του, προσφέρει αρκετά στις συνεργασίες στο επιθετικό τρίτο και δείχνει τον πραγματικό του εαυτό. Πράγμα που ήταν απίθανα δύσκολο για όλους στην περσινή έκδοση, την άσχημη έκδοση του Ράφα.

Ο διεθνής μπακ έχει γράψει ήδη 5 ασίστ στη σεζόν. Το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ προσφέρει μία second assist στον Τεττέη με υπέροχη κάθετη πάσα. Ανασταλτικά είναι σούπερ αξιόπιστος και είναι δεδομένο πως η έλευση του Σαλάχ Εντίν τον έχει βοηθήσει. Πάντα ο ανταγωνισμός βοηθά στο να ανέβεις επίπεδο.

Ταμπόρδα με ουσία από χρυσάφι!

Το έχουμε ξαναπεί. Ο τρόπος που ο Ταμπόρδα διαβάζει τους χώρους στην αντίπαλη περιοχή είναι τοπ. Ο Αργεντινός μέσος είναι πανέξυπνος, πνευματικά πανίσχυρος(δεν βλεπόταν στο πρώτο ημίωρο χθες και μετά έκανε παπάδες) και πάλι έδωσε την λύση το βράδυ της Πέμπτης.

Έξι γκολ και τρεις ασίστ από την... αλεπού. Έναν παίκτη που η προηγούμενη τεχνική ηγεσία είχε στην πόρτα της εξόδου μέχρι την τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου κι ευτυχώς που η διοίκηση του κλαμπ επέμεινε για την παραμονή του, έχοντας κάνει μια μεγάλη επένδυση.

Έξι γκολ και τρεις ασίστ λοιπόν. Όλα φτιαγμένα από χρυσάφι. Σε οριακές καταστάσεις. Όχι σε τελειωμένα παιχνίδια. Ας τα θυμηθούμε για να κατανοήσουμε το μέγεθος της προσφοράς.

ΓΚΟΛ

vs ΤΣΣΚΑ Σόφιας (2-1)

vs Καϊράτ (1-0)

vs ΠΑΟΚ (1-0)

vs Κηφισιά (2-1)

vs Παναιτωλικό (1-0)

vs Νίκη Βόλου (1-0)

Είτε ανοίγει το σκορ και τον δρόμο της νίκης, είτε ξαναδίνει προβάδισμα και... καθαρίζει τα παιχνίδια με τα τέρματά του!

Το ίδιο και με τις ασίστ.

ΑΣΙΣΤ

vs ΤΣΣΚΑ Σόφιας (1-0)

vs Λεβαδειακός (2-0)

vs Χράντετς (1-0)

Το ζήτημα του Λιβάι Γκαρσία

Κλείνοντας να πούμε δύο λόγια για τον Λιβάι Γκαρσία. Ο διεθνής φορ αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνων για τις αντίπαλες άμυνες, δημιουργεί ρήγματα, είναι εξαιρετικός στο 1vs1, προσφέρει ενέργεια και επιθετικότητα στις πιέσεις. Κάνει και τις κάνει καλά πολλές δουλειές πάνω στο χορτάρι. Στο σκοράρισμα, όμως, μέχρι στιγμής υστερεί σημαντικά.

Τούτη είναι η βασική του δουλειά, για αυτό ο Παναθηναϊκός του προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο φετινό ρόστερ. Aπό τις 11/8 έχει να συνδεθεί με το αντίπαλο πλεκτό, έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ.

Έχει 6.34xGoals, έχει πετύχει πέντε γκολ λιγότερα από το προσδοκώμενο αλλά...

Όταν έχεις έναν επιθετικό που μπαίνει σε τελικές ίσες με 0.54xGoals ανά παιχνίδι, επίδοση αρκετά υψηλή, όταν έχεις δει με τα μάτια σου αυτό το παιδί να έχει καλά τελειώματα, φαντάζει ως θέμα χρόνου να έρθουν και τα γκολ.

Φαίνεται πως το ψάχνει, φαίνεται πως τον ταλαιπωρεί, όταν θα... ξεμπουκώσει θα είναι ένα σούπερ ευχάριστο μαντάτο για τον Παναθηναϊκό που βλέπει τους άλλους τρεις φορ να κάνουν φοβερά πράγματα ο καθένας στον ρόλο του!