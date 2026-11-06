Βαθμολογία UEFA: Οι νίκες ΟΦΗ και Παναθηναϊκού... δείχνουν Ελλάδα για την κατάληψη της 10ης θέσης
Το βράδυ της Πέμπτης (05/11) ΟΦΗ και Παναθηναϊκός φόρεσαν το ευρωπαϊκό τους κοστούμι και μας εκπροσώπησαν επάξια σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, οι Ομιλήτες του Χρήστου Κόντη κέρδισαν εκτός έδρας με 2-0 την Χαποέλ Μπερ Σεβά στο «ουδέτερο» Βουκουρέστι, ενώ οι πράσινοι επικράτησαν με 2-0 στο ΟΑΚΑ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Νωρίτερα την ίδια εβδομάδα ο Ολυμπιακός έμεινε στη λευκή ισοπαλία (0-0) με τη Ρεν στη Γαλλία, ενώ η ΑΕΚ «έπεσε» γενναία από την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena». Έτσι με συνολικό απολογισμό 2-1-1 αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο οι πιθανότητες της χώρας μας να τερματίσει στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογία της UEFA.
Αυτή τη στιγμή η χώρα μας κατέχει ήδη αυτή τη θέση, με 47.612 βαθμούς, με τον υπερυπολογιστή του «Football Meets Data» να προβλέπει ότι θα παραμείνει εκεί, τερματίζοντας τη χρονιά με 54.196. Από την άλλη σχεδόν ανύπαρκτες είναι οι πιθανότητες Τσεχίας και Δανίας να μας κοντραρούν, καθώς συγκεντρώνουν ποσοστό 1,5% και 0,8% αντίστοιχα.
🇬🇷 Greece take another big step towards the Top 10 of the 5-year ranking! 🇬🇷 +1.000 (2-1-1) 🇩🇰 +0.750 (1-1-2) 🇨🇿 +0.600 (1-1-2) 🇬🇷 Greece now at 97.7% (+5.3) to finish Top 10. 🇨🇿 Czechia (1.5%) and 🇩🇰 Denmark (0.8%) both drop further behind. 👉 Full UEFA coefficient projections and what-if scenarios for every association at https://t.co/0fy6FxOQ9V— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 6, 2026
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