Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις νίκες του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού που δίνουν και στους δυο τη βεβαιότητα ότι θα πιάσουν τον στόχο τους.

Μετά τις δύσκολες βραδιές που υπήρχαν στο πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League και του Ολυμπιακού στο Europa League έπρεπε να 'ρθουν δυο νίκες στα χθεσινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δυο νίκες τελικά ήρθαν. Ο ΟΦΗ κέρδισε με 0-2 στο Βουκουρέστι την Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Παναθηναϊκός έκανε την δουλειά του κερδίζοντας στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ας δούμε μερικές λεπτομέρειες που δεν αφορούν μόνο τα παιχνίδια, αλλά και την συνέχεια των δύο ομάδων στις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος.

Χωρίς μυστικά, αλλά με μεγάλη συγκέντρωση

O ΟΦH φανερά πλέον δεν μπήκε στο Europa League για να χαρεί την συμμετοχή του αλλά για να γράψει ιστορία. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επιβεβαιώνοντας την αίσθηση ότι παίζει ίσως λίγο καλύτερα εκτός έδρας από ό,τι στο Παγκρήτιο πήρε μια πολύτιμη νίκη απέναντι στην Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι που θυμίζω μάλιστα ότι είναι και πρωταθλήτρια Ισραήλ ενώ μετά το μάλλον νωθρό της ξεκίνημα στην διοργάνωση (μια ισοπαλία και δύο ήττες σε τρία ματς) έπαιζε χθες βράδυ τα ρέστα της. Ο ΟΦΗ είχε μεν κάποιες στιγμές που πιέστηκε και χρειάστηκε να αμυνθεί αλλά το έκανε τόσο καλά ώστε απονεύρωσε την αντίπαλό του παίζοντας ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πολύ και με το άγχος της.

Ο ΟΦΗ δεν έχει τακτικά μυστικά: η πρόοδός του έχει να κάνει με την ομοιογένεια και το «δέσιμό» του και όχι με διαβολιές που προκύπτουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Παίζει καλύτερα από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα το 5-3-2 με τις όποιες παραλλαγές του (χθες έμοιαζε πιο πολύ με 3-4-3 γιατί στην επίθεση ξεκίνησαν ο Νους, ο Κόντρο και ο Φούντας) και αν υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι το πως χρησιμοποιούνται οι ακραίοι μπακ: ο δεξιός μπακ Ντίκμαν μένει πιο πολύ πίσω (ώστε οι τρεις στόπερ να γίνονται με την προσθήκη του τετράδα, όποτε απαιτείται) και από την άλλη πλευρά ο Αθανασίου παίζει πιο πολύ σαν χαφ γιατί είναι και πιο δημιουργικός. Χθες ο αμυντικός μηχανισμός του ΟΦΗ (με τον Μπουχαλάκη σταθερά μπροστά από την άμυνα) ήταν υποδειγματικός: οι τυπικά γηπεδούχοι προσπαθούσαν με μεγάλες διαγώνιες μπαλιές να βρουν χώρους στο πλάι και σήκωναν την μπάλα πράγμα που διευκόλυνε πολύ το έργο του Πούγγουρα και του Νικολάου. Και οι δυο είναι στην κατηγορία Ελληνων παικτών που αφού έκαναν την διαδρομή τους βρήκαν στο Ηράκλειο μια ομάδα που τους δίνει ρόλους πρωταγωνιστών: υπάρχουν κι άλλοι πολλοί.

Αν η άμυνα του ΟΦΗ έχει οργάνωση και μηχανισμούς που ο Κόντης έχτισε αξιοποιώντας τον χρόνο, η επίθεση βασίζεται πολύ στην αξιοποίηση των στιγμών: υπάρχει συγκέντρωση ώστε η ομάδα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ξέροντας ότι δεν θα είναι πάρα πολλές. Ο ΟΦΗ έχει πάντα επιθετικούς που αν βρουν χώρους μπορούν να τιμωρήσουν όποιος κάνει το λάθος να τους δώσει το δικαίωμα να τρέξουν – ο Νους, ο Αϊτόρ (που χθες μπήκε αλλαγή), ο Φούντας δεν κάνουν άλλο.

Μπορεί όμως και να σκοράρει από στημένες φάσεις κι αυτό έκανε χθες. Χωρίς να έχει πανικοβάλει πολλές φορές την άμυνα των τυπικά γηπεδούχων ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Πούγγουρα μετά από γέμισμα του Αθανασίου και διπλασίασε τα τέρματα του στο 56΄με τον Φούντα πάλι μετά από χτύπημα φάουλ: ο Φούντας είναι ηγέτης και σκόρερ της ομάδας του Κόντη σ’ αυτή την καταπληκτική πορεία αλλά ο Αθανασίου έχει αυτή την στιγμή ένα magic touch μοναδικό. Εχει χτυπήσει το φάουλ που έχει προκαλέσει το 1-0 κι έχει ακουμπήσει την μπάλα για να την στρώσει στον Φούντα πριν την εκτέλεση που έφερε το 2-0. Ο,τι ακουμπάει γίνεται ασίστ!

Τι περιμένει τον ΟΦΗ στην συνέχεια; Μια ακόμα δοκιμασία αυτή την φορά με την Αντερλεχτ στο Παγκρήτιο. Αν πάρει αυτό το ματς προκρίθηκε, αλλά δεν μιλάμε για τελικό: αν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι με την Μπενφίκα (πρωτοπόρο στην διοργάνωση) και στα ματς με την Στουρμ Γκρατς και την Λεχ Πόζναν η ομάδα του Κόντη μόνο χαμένη από χέρι δεν είναι. Τους Πολωνούς μάλιστα μπορεί να τους βρει στο Παγκρήτιο εντελώς αδιάφορους την τελευταία αγωνιστική.

Η δουλειά έγινε εύκολα

Ο Παναθηναϊκός διασκεδάζει στο Conference League κάνοντας κυρίως την δουλειά του. Η χθεσινή νίκη του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι πιο εύκολη απ’ όσο δείχνει το τελικό σκορ (2-1) αν και η ομάδα από την Βουλγαρία δικαίωσε τον κόουτς Νίστρουπ και εμφανίστηκε στην αρχή του παιγνιδιού τουλάχιστον λίγο καλύτερη από αυτό που μας είχε δείξει στα ματς του Αυγούστου με τον ΟΦΗ. Αν ο ΠΑΟ ζορίστηκε λίγο είναι γιατί μετά από ένα μικρό διάστημα που είχε αφήσει στην άκρη αυτό το πρόβλημά του ο Παναθηναϊκός έδειξε ξανά ένα από τα ελαττωματάκια που έχει από την αρχή της χρονιάς: να χαρίζει στον αντίπαλό του ένα γκολ και μάλιστα εντός έδρας. Αυτό συνέβη στο 44΄ όταν οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μάλλον αναπάντεχα στην ισοφάριση με τον Αλμέιδα μετά από μια εκτέλεση κόρνερ: ο σκόρερ βρέθηκε εντελώς μόνος στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε λίγο για να πάρει μπροστά (κυρίως γιατί ο Λούζα έμοιαζε μόνος στην μεσαία γραμμή με τους Κάνγκουα και Ταμπόρδα να έχουν το μυαλό στην επίθεση) αλλά προηγήθηκε με τον Καλάμπρια στο 37΄ τον οποίο έβγαλε μόνο απέναντι από τον πολύ καλό τερματοφύλακα των Βούλγαρων με τακουνάκι ο Ταμπόρδα. Μια σωρεία χαμένων ευκαιριών δημιούργησε κάποια ανησυχία στο ΟΑΚΑ για το αν ο ΠΑΟ θα φτάσει σε μία ακόμα νίκη αλλά αυτή τελείωσε όταν στο 68΄ο Ταμπόρδα μετά την ασίστ του Τετέι έκανε το 2-1. Ο Νίστρουπ έκανε ένα μάλλον μικρό rotation κρατώντας στον πάγκο τους Καμαρά, Τετέι και Ντέσερς χάρηκε σίγουρα για μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση του Αντίνο και ο ΠΑΟ έσβησε το ματς μετά το γκολ του Ταμπόρδα παίζοντας προσεχτικά. Γκολ που να του χρειαστούν σε πιθανές ισοβαθμίες κουβαλά από το 1-5 με την Καϊράτ, που χθες πήρε ισοπαλία στο Μπέργκαμο από την Αταλάντα: από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟ έχει τεράστια ευκαιρία όχι διάκρισης στο Conference League, αλλά ακόμα και κατάκτησής του.

Σήμερα είναι εκτός των πρώτων 24 που θα συνεχίσουν η Χετάφε, η Μίντιλαντ και η Νόρτσελαντ που θεωρούνται και από τις καλές ομάδες στην διοργάνωσης. Με την τελευταία ο μεταξύ των πρώτων ΠΑΟ θα παίξει στην επόμενη αγωνιστική για να κλειδώσει την συμμετοχή του στην οκτάδα.