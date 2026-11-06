Gazzetta Magazino Post Game: «Τα κόκκινα φανάρια που έγιναν πράσινα μετά από μπουζούκια και η ξαφνική αποχώρηση Γκούμα από τη θέση του συνοδηγού»
Καλεσμένος στην εκπομπή Gazzetta Magazino Post Game ήταν ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Θανάσης Κολιτσιδάκης, ο οποίος μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1 στο ΟΑΚΑ, αλλά θυμήθηκε και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Εκείνος αναφέρθηκε σε μία φορά που είχανε πάει στα μπουζούκια, μετά από μία μεγάλη επιτυχία που είχαν πετύχει οι «πράσινοι» και είχε πάρει μαζί του τον νεαρό τότε Γιάννη Γκούμα.
Μία ανάμνηση που έχει μείνει αξέχαστη και στους δύο, αφού ο δεύτερος κάποια στιγμή κατέβηκε από το αμάξι κι έφυγε.
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