Το ρεκόρ που έσπασε ο Παναθηναϊκός και το αρνητικό ρεκόρ το οποίο είναι κοντά να ισοφαρίσει.

Η πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία που έχει διαγράψει ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν συνεχίστηκε και χθες με τη νίκη που σημείωσε απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ με 2-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» έφτασαν έτσι τις τέσσερις νίκες και τις πέντε ισοπαλίες από τον δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης που ξεκίνησαν και στην ουσία παραμένουν αήττητοι εδώ και εννέα παιχνίδια, κάτι που δεν έχουν καταφέρει ποτέ ξανά στην ιστορία τους.

Προφανώς παίζει ρόλο ότι στα καλά τους χρόνια έπαιζαν σε υψηλότερου επιπέδου διοργανώσεις με πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους, ωστόσο δεν παύει η επίδοση αυτή να παραμένει ένα σημαντικό κατόρθωμα.

Τα εννέα ματς που είναι αήττητος ο Παναθηναϊκός

Πάκσι - Παναθηναϊκός 1-2

Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-1

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Παναθηναϊκός 1-1 (1-2 παρ.)

Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 2-2

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός 1-1 (1-2 παρ.)

Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Μπορεί το «τριφύλλι» να μην έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν, ωστόσο δεν υπάρχει και κανένα που να μην έχει δεχθεί έστω ένα γκολ.

Μία ιστορία η οποία κρατάει από πέρυσι και το τελευταίο ματς στην Ευρώπη κόντρα στην Μπέτις στην Ανδαλουσία, όπου και ηττήθηκε με 4-0. Αν το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ δεχθεί γκολ και στον εκτός έδρας αγώνα με τη Νόρτζελαντ και φτάσει τα 11 ματς, θα ισοφαρίσει το αρνητικό του ρεκόρ, δηλαδή τα 11 σερί ματς που έχει παραβιαστεί η εστία του τουλάχιστον μία φορά, το οποίο είχε γίνει μεταξύ του 2014 και 2015.