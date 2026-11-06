Η νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας τον έφερε πρώτο μεταξύ των ελληνικών ομάδων στην προσφορά τους στον ελληνικό συντελεστή.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την πολύ καλή ευρωπαϊκή του πορεία τη φετινή σεζόν, αφού επικράτησε και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ με 2-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, έκανε το 3/3 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό.

Με τη νίκη αυτή οι «πράσινοι» αύξησαν την προσφορά των βαθμών τους στον ελληνικό συντελεστή στους 9,5 πόντους, ξεπερνώντας την ΑΕΚ, που έμεινε στους 8,5 πόντους, μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας όντας μπροστά επίσης και από τον Ολυμπιακό, που έχει 7,5.

Από την τελευταία φορά που συνέβη αυτό, δηλαδή που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια.

Να υπεθυμίσουμε πως το «τριφύλλι» έχει ανέβει περίπου 160 θέσεις την τελευταία τριετία στην ειδική βαθμολογία των ομάδων και χθες κέρδισε ακόμη μία, αφού έφτασε τους 6 χιλ. βαθμούς (35,250 στην πενταετία), προσπέρασε τον Ερυθρό Αστέρα και ανέβηκε στην 63η θέση.