Conference League: Οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού στην οκτάδα
Ο Παναθηναϊκός είχε ένα ακόμη νικηφόρο απόγευμα στις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις, καθώς επικράτησε με 2-1 στο ΟΑΚΑ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κάνοντας το 3/3 στην League Phase του Conference League.
Οι «Πράσινοι» μετά τα συνεχόμενα τρίποντα με Μπόρατς, Καϊράτ και ΤΣΣΚΑ βρίσκονται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης με 9 βαθμούς και βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, αναφορικά με την απευθείας πρόκριση στην 8αδα, καθώς χρειάζονται περίπου 2 βαθμούς στα επόμενα τρία ματς για να «σφραγίσουν» και επίσημα το εισιτήριο για τους «16».
Μάλιστα το «Football Meets Data» δίνει στο τριφύλλι 60,8% πιθανότητες να τερματίσουν μέσα στην πρώτη οκτάδα, με την πιο πιθανή θέση να είναι η 5η, ενώ παράλληλα έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση, με τον υπερυπολογιστή να του δίνει 100% πιθανότητες πρόκρισης.
[🟢 UECL projections after MD3] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🇳🇱 Ajax, 🇩🇪 Freiburg OUT: 🇹🇷 Trabzonspor, 🇮🇹 Atalanta 🔃 Changes in Top 24: IN: 🇱🇻 Riga OUT: 🇨🇾 Pafos *Teams are ordered on average final points from 100K simulations https://t.co/NmadPM4noK— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2026
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