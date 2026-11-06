Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να τερματίσει μέσα στην πρώτη οκτάδα του Conference League και να πάρει απευθείας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα ακόμη νικηφόρο απόγευμα στις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις, καθώς επικράτησε με 2-1 στο ΟΑΚΑ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κάνοντας το 3/3 στην League Phase του Conference League.

Οι «Πράσινοι» μετά τα συνεχόμενα τρίποντα με Μπόρατς, Καϊράτ και ΤΣΣΚΑ βρίσκονται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης με 9 βαθμούς και βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, αναφορικά με την απευθείας πρόκριση στην 8αδα, καθώς χρειάζονται περίπου 2 βαθμούς στα επόμενα τρία ματς για να «σφραγίσουν» και επίσημα το εισιτήριο για τους «16».

Μάλιστα το «Football Meets Data» δίνει στο τριφύλλι 60,8% πιθανότητες να τερματίσουν μέσα στην πρώτη οκτάδα, με την πιο πιθανή θέση να είναι η 5η, ενώ παράλληλα έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση, με τον υπερυπολογιστή να του δίνει 100% πιθανότητες πρόκρισης.