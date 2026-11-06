Αντίνο: «Ωραίο να μείνω πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα»

Ο Σαντίνο Αντίνο μιλάει για την ημέρα του στον Παναθηναϊκό, που δεν θα ξεχάσει ποτέ, την επιθυμία του να μείνει για πολλά χρόνια στην ομάδα και την προσπάθεια που κατέβαλε ο Γιάννης Αλαφούζος για τον φέρει στο «τριφύλλι».

Ο Σαντίνο Αντίνο παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο «Παναθηναϊκόν» στην οποία διατράνωσε την επιθυμία του να μείνει για πολλά χρόνια στην ομάδα, αποκάλυψε τη στιγμή που έχει ζήσει σ' αυτήν και δεν θα ξεχάσει ποτέ ενώ μίλησε και για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος, προκειμένου να τον ντύσει στα πράσινα.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αντίνο

Για τον στόχο του πρωταθλήματος και το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, δηλώνει:

«Είμαστε όλη η ομάδα πολύ ενωμένη, γίνεται πολλή καλή δουλειά και παλεύουμε όλοι για να γίνουμε πρωταθλητές και να πανηγυρίσουμε με τον κόσμο της ομάδας. Μου αρέσει φέτος που είμαστε κυρίαρχοι στα παιχνίδια και έχουμε την κατοχή. [...] Θα ήταν ωραίο να μείνω για πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό»

Για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο για τον ίδιο και την επιρροή του Λιονέλ Μέσι, αναφέρει:

«Ήταν υπέροχο που πέτυχα γκολ σε Μουντιάλ (Κ20) με τα χρώματα της Αργεντινής. Δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μου εκείνη η στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ο Μέσι και η πορεία του εντός και εκτός γηπέδων μάς επηρεάζει όλους τους Αργεντινούς. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό: να θέλουμε να κερδίζουμε, να είμαστε ταπεινοί, να παίζουμε με πάθος, μεγάλη όρεξη και να δίνουμε τα πάντα. Για μένα ποδόσφαιρο σημαίνει πάθος και μάχη για τη νίκη»

Για την υποδοχή του από τους φιλάθλους, θυμάται:

«Θα ήθελα να ξαναζήσω τη στιγμή της άφιξής μου στην Αθήνα, όπου με υποδέχτηκαν χιλιάδες φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σκέφτηκα ότι βρίσκομαι στο σωστό μέρος»

Για τον ρόλο του Γιάννη Αλαφούζου στη μεταγραφή του, αποκαλύπτει:

«Ο πρόεδρός μας ήταν καθοριστικός παράγοντας για να έρθω στον Παναθηναϊκό. Έκανε τα πάντα και μου άρεσε πολύ αυτό. Πάλεψε για να με φέρει εδώ και βρεθήκαμε πολλές φορές. Με κάλεσε για φαγητό με την οικογένειά μου, μιλήσαμε πολύ και με έκανε να νιώσω πολύ άνετα».